Secciones
EconomíaNoticias económicas

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

El funcionario habló en medio de los rumores sobre un posible préstamo al país norteamericano antes del viaje de Milei a Nueva York.

El presidente Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la Casa Rosada, en abril pasado El presidente Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la Casa Rosada, en abril pasado IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 2 Hs

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó el respaldo a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) en medio de los rumores sobre un posible préstamo del país norteamericano le otorgaría al gobierno de Javier Milei.

El funcionario aseguró que "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

"Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande", añadió.

Tomando como referencia el viaje que hizo a Buenos Aires en abril, Bessent reiteró que Estados Unidos mantiene su confianza "en que el apoyo del Presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina".

El jefe de Estado argentino mantendrá este martes una reunión bilateral con su par estadounidnese, Donald Trump. El encuentro tendría lugar en Nueva York y servirá para "seguir profundizando los lazos estratégicos".

Temas Donald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
4

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
5

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo
6

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Más Noticias
Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Comentarios