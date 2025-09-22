Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó el respaldo a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) en medio de los rumores sobre un posible préstamo del país norteamericano le otorgaría al gobierno de Javier Milei.
El funcionario aseguró que "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".
"Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande", añadió.
Tomando como referencia el viaje que hizo a Buenos Aires en abril, Bessent reiteró que Estados Unidos mantiene su confianza "en que el apoyo del Presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina".
El jefe de Estado argentino mantendrá este martes una reunión bilateral con su par estadounidnese, Donald Trump. El encuentro tendría lugar en Nueva York y servirá para "seguir profundizando los lazos estratégicos".