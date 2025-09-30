Secciones
Tormentas y vientos intensos: estas son las provincias bajo alerta amarilla en Argentina

Se esperan tormentas y vientos de nivel amarillo en gran parte del norte argentino, así como del sur del país, según el aviso del Servicio Meteorológico Nacional

Vientos y tormentas amenazan la jornada de hoy.
Hace 2 Hs

En la jornada del martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que, tanto las provincias del norte como las del sur del país, se encuentran bajo alerta amarilla por severas tormentas y fuertes vientos, fenómenos que podrían causar daño e interrumpir el ritmo cotidiano de las diferentes localidades.

De acuerdo con la alerta emitida a las 02:21 hs, nueve provincias, tanto del norte como del sur de nuestro país se encuentran amenazados por la llegada de vientos fuertes así como de tormentas severas que se instalarán durante el mediodía y la tarde de este martes.

Alerta por tormentas en el norte

 Tanto la región noreste, una porción del noroeste y como el sur de nuestro país se encuentran avisados por la ocurrencia de fenómenos severos. Formosa, Chaco, parte de Córdoba y Santa Fe, Corrientes y Misiones, así como la porción este de Jujuy, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de gran intensidad.

Según el aviso del Sistema de Alerta Temprana del SMN, durante el mediodía, "el área  será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente".

Amenaza de viento en el sur

Mientras que en el sur de nuestro país, los vientos amenazará las actividades cotidianas durante la tarde. Según el SAT, una porción de Chubut y la totalidad de Santa Cruz, “será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

Ante los fenómenos de gran severidad, el SMN proporcionó algunas recomendaciones para asegurar los bienes materiales así como el bienestar de los habitantes.

Recomendaciones del SMN

Alerta por tormenta y viento

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Asegurá los elementos que puedan volarse.

5- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

6- Estate atento ante la posible caída de granizo.

7- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.


