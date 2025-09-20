Axel Kicillof: "Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó este sábado su apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los 100 días de la detención tras el fallo de la causa Vialidad, que decretó seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En su cuenta de la red social X, el mandatario provincial afirmó que "cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil".
"Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos. Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios", agregó.
También sostuvo que a la ex jefa de Estado "la persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla".
"Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta", subrayó.
Por último, Kicillof apuntó contra el Gobierno de La Libertad Avanza. "En la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo", sentenció.
