Cristina Kirchner y Axel Kicillof mantuvieron un diálogo telefónico

Sin embargo, no cayeron bien los cuestionamientos a la estrategia de desdoblar los comicios que adoptó Kicillof. "Si yo hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, revisaría mi decisión. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago", dijo Cristina, en relación al desdoblamiento.