Aumentar la fuerza en las piernas es sencillo con un hábito japonés que toma sólo cinco minutos al día

Con el paso de los años, es inevitable que el cuerpo experimente cambios, y uno de los más importantes es la disminución gradual de la fuerza muscular. Mantener la vitalidad y la independencia en la vejez no es solo una cuestión de suerte, sino de constancia, adaptando el ejercicio físico a las necesidades. Si bien preservar la fuerza del tren inferior es fundamental, ya que es la base para actividades cotidianas como caminar o levantarse, no todos desean o pueden ir a un gimnasio.