Aumentar la fuerza en las piernas es sencillo con un hábito japonés que toma sólo cinco minutos al día

Esta rutina basada en la sabiduría ancestral de los samuráis recoge movimientos cotidianos para aumentar la fuerza de nuestros músculos.

Hace 3 Hs

Con el paso de los años, es inevitable que el cuerpo experimente cambios, y uno de los más importantes es la disminución gradual de la fuerza muscular. Mantener la vitalidad y la independencia en la vejez no es solo una cuestión de suerte, sino de constancia, adaptando el ejercicio físico a las necesidades. Si bien preservar la fuerza del tren inferior es fundamental, ya que es la base para actividades cotidianas como caminar o levantarse, no todos desean o pueden ir a un gimnasio.

Pero existe una forma alternativa, antigua y validada por la ciencia, que solo exige cinco minutos de tu tiempo y no requiere de ningún equipo,  y es el hábito del Rei-ho, capaz de acabar con cualquier excusa para cuidar la salud.

Un hábito que no necesita equipamiento

La ciencia desveló que este  sencillo hábito japonés, conocido como Rei-ho, es sorprendentemente eficaz para mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad funcional en la vejez. El Rei-ho es una práctica centenaria que se originó con los samuráis de la región.

Investigadores de la Universidad de Tohoku en Japón descubrieron que este prometedor tratamiento no requiere equipamiento, solo exige cinco minutos al día y ha demostrado mejorar la fuerza del tren inferior. Este método es a la vez nuevo, en términos de validación científica y antiguo, pues se basa en la tradición.

Movimientos cotidianos y beneficiosos

En Japón, ciertos hábitos tradicionales como sentarse en postura seiza (arrodillarse sobre los talones) solían fortalecer las piernas, aunque estas costumbres están disminuyendo en favor de sillas e inodoros occidentales. Sin embargo, el Rei-ho conserva estos movimientos.

Esta tradición cultural se centra en movimientos lentos, deliberados y controlados en acciones cotidianas como estar de pie, sentarse y caminar. Ayaka Ogasawara, una de las investigadoras, explicó la clave del éxito del Rei-ho en el estudio publicado: "En concreto, la fuerza de extensión de la rodilla, la fuerza utilizada para estirar las rodillas, es una medida clave de la movilidad y el funcionamiento diario".

Mantener la independencia en la vejez

Aunque los beneficios del Rei-ho nunca se habían puesto a prueba científicamente, los resultados sugieren que es altamente efectivo para fortalecer las piernas. Ogasawara subraya el impacto que esto tiene en la calidad de vida de los adultos mayores: "Estos interesantes resultados sugieren que el Rei-ho puede ayudar a las personas mayores a mantener su independencia”.

Intervenir a tiempo para contrarrestar el debilitamiento muscular es crucial, pues para una persona mayor, una caída puede tener consecuencias graves. El Rei-ho no solo sirve como una forma de mantenerse en forma, sino que se incorpora fácilmente a la vida diaria sin la necesidad de largas sesiones de entrenamiento. El profesor Akira Sato, otro de los investigadores, concluyó que: “Creemos que también es valioso que las personas fuera de Japón que quieran probar el Rei-ho puedan experimentar un aspecto único de la antigua tradición japonesa, además de los beneficios para la salud”.

