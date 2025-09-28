Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

El core, explican los expertos, no solo se trabaja en los tradicionales abdominales, sino también en ejercicios multiarticulares y en disciplinas como la natación, el yoga, el pilates o el levantamiento de pesas. De hecho, destacan que “el abdomen está implicado en casi todos los ejercicios y deportes, y podemos contraerlo de forma consciente durante la ejecución de un ejercicio (por ejemplo, peso muerto), mediante la respiración (como con la maniobra de Valsalva) o mediante nuestra postura (una posición erguida o en retroversión pélvica)”.