¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Si al final de tu rutina de gimnasio no podés ni mover un dedo, probablemente tu rutina no sea de lo más efectiva. Durante mucho tiempo entrenadores y atletas creyeron que llegar "al fallo", ese punto donde no puedes hacer una repetición más, era la mejor manera de construir músculo. Pero, nuevas investigaciones advierten todos los matices a considerar cuando ponemos el cuerpo al límite.