¿Cuando tocarán Tyler The Creator, Sabrina Carpenter y Chappell Roan en el Lollapalooza?

El festival, que prepara tres días de conciertos en el Hipódromo de San Isidro, reúne a más de 100 artistas de distintas latitudes y géneros.

Hace 3 Hs

Lollapalooza Argentina confirmó su line up día por día, encendiendo la expectativa de miles de fans. El festival, que prepara tres días de conciertos en el Hipódromo de San Isidro, reúne a más de 100 artistas de distintas latitudes y géneros. 

El evento dará rienda suelta a su segunda década en el país del 13 al 15 de marzo. La grilla se distingue por su gran calidad y diversidad musical. Los nombres que encabezan el cartel son Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter y Chappell Roan.

El Lollapalooza apuesta nuevamente por una gran cantidad de artistas

El megafestival se prepara para dar inicio a su segunda década con una serie de nombres que reúne lo mejor de la escena internacional y local. El evento que cambió la manera de experimentar la música en vivo se distingue por continuar la tradición de grandes convocatorias. La grilla de 2026 es sin precedentes en la historia de Lollapalooza Argentina, con una significativa apuesta por la calidad musical.

Por primera vez, el evento reúne diez artistas cabecera en el Hipódromo de San Isidro. El cartel aporta representantes de la escena nacional e internacional en géneros como el pop, la música urbana y la electrónica. Se espera que el Hipódromo de San Isidro reciba a más de 100 artistas de todo el mundo durante las tres jornadas de marzo.

Line up del Lollapalooza día por día

Viernes 13: La primera jornada tendrá como grandes protagonistas a Tyler, The Creator, figura central del rap alternativo, y a Lorde, quien regresa al escenario local con Virgin. El día incluye a la banda punk Turnstile, reconocida por su impacto internacional, y una fuerte presencia electrónica con la DJ surcoreana Peggy Gou y DJO (Joe Keery). La cuota de pop latino dice presente con Danny Ocean, además de la española Judeline y propuestas nacionales como Militantes del Clímax y Victoria Whynot.

Sábado 14: El sábado será histórico con el debut en el país de Chappell Roan, uno de los nombres más celebrados del pop actual. El pulso electrónico llegará de la mano de Skrillex, pionero de la escena, y la emoción estará asegurada con las baladas de Lewis Capaldi. La bandera argentina la lleva Paulo Londra, destacado exponente del rap, junto a figuras como Addison Rae, Marina, Aitana y la legendaria Soledad Pastorutti. El segundo día también presenta propuestas en ascenso como Nasa Histoires, TIMØ, Easykid y Joaquina.

Domingo 15: El cierre del festival quedará en manos de Sabrina Carpenter, fenómeno global del pop, quien vuelve al país como headliner. Los más rockeros tendrán su fiesta con Deftones, que llega con su nuevo álbum, y con Interpol, que celebra 20 años de Antics. La electrónica brillará con Kygo, referente del tropical house, y el DJ alemán Ben Böhmer. El cartel se completa con íconos nacionales como Ratones Paranoicos y Massacre, además de la rapera Doechii y Saramalacara.

