¿Cuando tocarán Tyler The Creator, Sabrina Carpenter y Chappell Roan en el Lollapalooza?

Sábado 14: El sábado será histórico con el debut en el país de Chappell Roan, uno de los nombres más celebrados del pop actual. El pulso electrónico llegará de la mano de Skrillex, pionero de la escena, y la emoción estará asegurada con las baladas de Lewis Capaldi. La bandera argentina la lleva Paulo Londra, destacado exponente del rap, junto a figuras como Addison Rae, Marina, Aitana y la legendaria Soledad Pastorutti. El segundo día también presenta propuestas en ascenso como Nasa Histoires, TIMØ, Easykid y Joaquina.