Lollapalooza Argentina 2026: presentaron el lineup completo, día por día

Luego de la expectativa generada con el anuncio de sus diez artistas principales, Lollapalooza Argentina finalmente reveló este miércoles la grilla por día de su próxima edición. El festival más grande del país celebrará su segunda década el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, y promete tres jornadas que, según sus organizadores, “tendrán el peso de un festival completo”.