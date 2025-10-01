Lollapalooza Argentina 2026: presentaron el lineup completo, día por día

Luego de la expectativa generada con el anuncio de sus diez artistas principales, Lollapalooza Argentina finalmente reveló este miércoles la grilla por día de su próxima edición. El festival más grande del país celebrará su segunda década el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, y promete tres jornadas que, según sus organizadores, “tendrán el peso de un festival completo”.
Con nombres de primer nivel internacional y una notable presencia de artistas emergentes, la nueva edición del #LollaAR vuelve a posicionarse como el evento musical más esperado del año.
Viernes 13: Tyler, Lorde y un arranque a pura energía
El primer día tendrá como grandes protagonistas a Tyler, The Creator y a Lorde, quien regresa al escenario local con Virgin. La cuota punk correrá por cuenta de Turnstile, mientras que la electrónica estará representada por la reconocida DJ surcoreana Peggy Gou, el japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y DJO, el proyecto musical de Joe Keery, recordado por su papel en Stranger Things.
El pop latino dirá presente con Danny Ocean, y el ascendente dúo australiano Royel Otis sumará su reciente disco Hickey. También estarán la española Judeline, la boyband Katseye y los neozelandeses Balu Brigada.
La jornada se completará con una variada selección de artistas nacionales e internacionales como Guitarricadelafuente, Zell, Militantes del Clímax, RØZ, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones, en un abanico que irá del folk al rap, del house al bedroom pop.
Sábado 14: Chappell Roan, Skrillex y Paulo Londra
El sábado será histórico con el debut en el país de Chappell Roan, uno de los nombres más celebrados del pop actual. El pulso electrónico llegará de la mano de Skrillex, pionero de la escena, y la emoción estará asegurada con las baladas de Lewis Capaldi.
La bandera argentina la llevará Paulo Londra, en plena consolidación internacional. También habrá lugar para el pop de Addison Rae, Marina, Aitana y la legendaria Soledad Pastorutti.
La escena urbana se destacará con Six Sex, mientras que el pop internacional sumará a TV Girl, LANY y los surcoreanos RIIZE. En clave electrónica se suman Brutalismus 3000 y Hamdi.
El segundo día también será un espacio para el descubrimiento, con propuestas en ascenso como Nasa Histoires, TIMØ, Little Boogie, Easykid, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra, 2hollis y Paula Os.
Domingo 15: Sabrina Carpenter, Deftones e Interpol
El cierre del festival quedará en manos de Sabrina Carpenter, fenómeno global del pop. Los más rockeros tendrán su fiesta con Deftones, que llegan con su nuevo álbum Private Music, y con Interpol, celebrando los 20 años de Antics. También estarán los clásicos nacionales Ratones Paranoicos y Massacre.
El rap sumará a Doechii y a la argentina Saramalacara, mientras que el punk tendrá su espacio con Viagra Boys. La electrónica brillará con Kygo, referente del tropical house, junto a Ben Böhmer, BUNT. y la carismática horsegiirL.
El pop tendrá su cuota sensible con Men I Trust y la argentina Yami Safdie, mientras que las mexicanas The Warning aportarán fuerza rockera. A la grilla se suman también CeroUnno, Ezequiel Arias, Ryan, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja, este último con un nuevo aire para la escena local del rock.
Lineup confirmado día por día
Viernes 13: Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Clímax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.
Sábado 14: Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Little Boogie, Easykid, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.
Domingo 15: Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, Ryan, CeroUnno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.