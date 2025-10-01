¿Lo manifestó?: Nicki Nicole, emocionada por participar en el tricentenario de Rosario

Nicki Nicole, la artista rosarina referente global del trap y el pop urbano, será la protagonista del show central de la celebración por el tricentenario de la ciudad. Este espectáculo único y gratuito se llevará a cabo el próximo 7 de octubre en el Monumento a la Bandera. La presentación marca un hito personal y profesional para la cantante, pues compartirá escenario con íconos como Juan Carlos Baglietto.
El concierto promete ser un evento sin precedentes en la historia cultural de Rosario, fusionando lo clásico y lo contemporáneo en una propuesta inédita. Nicki Nicole no pudo ocultar su profunda emoción al dar a conocer la noticia, asegurando que siempre fue su sueño realizar este tipo de show. Además, la artista reveló que la realización de este evento representa la materialización de un deseo que escribió en una carta privada años atrás.
La alegría de los rosarinos por el evento del tricentenario
El 7 de octubre, a las 18, la ciudad vivirá una jornada histórica con un espectáculo que unirá a dos generaciones de artistas que llevan con orgullo la identidad rosarina al mundo: Nicki Nicole y Carlos Baglietto. El comunicado municipal definió el concierto como un verdadero "gesto de amor a Rosario" por parte de sus máximos exponentes musicales. A la par de estos grandes nombres, talentos locales como Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Dámaso ofrecerán un repertorio inspirado en la identidad local.
La cantante expresó su felicidad a través de sus redes sociales, dejando ver la carga emotiva que posee el esperado show. Con total sinceridad, la artista manifestó: “Siempre quise cantar en el monumento de mi ciudad de esta manera”. Publicó su alegría con un mensaje que decía: “Me siento preparada, feliz y en casa”.
¿Fue una manifestación?: lo que Nicki Nicole escribió hace unos años
La presentación tiene una importancia personal para Nicki Nicole, la cual dejó clara al señalar: “Mi música, mi ciudad, mi historia en versión sinfónica”. Su emoción fue tan grande que la propia artista compartió en sus historias de Instagram una serie de postales que reflejaron su felicidad por estar cumpliendo uno de sus mayores sueños. El evento marca un antes y un después para la cultura de la ciudad, al ser la primera vez que la música de la rosarina se despliega en formato sinfónico.
Entre esas publicaciones íntimas, la rosarina mostró la foto de una carta que escribió en 2021, la cual anticipaba este gran momento. La anotación revelaba: “crecieron mucho más mis ganas de cantar acompañada de una orquesta sinfónica, aunque siento que me falta un álbum más”. Al recordar esas palabras cuatro años después, la artista sumó con emoción: “se hace realidad, tarde pero más lista que nunca”.
El gran diferencial de la noche será la fusión entre lo clásico y lo contemporáneo, pues la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario acompañará a la estrella. Más de 70 músicos se sumarán al escenario para dar vida a un repertorio creado especialmente para esta celebración. La dirección musical de la propuesta, la cual promete ser inolvidable, estará a cargo de Nicolás Sorín.