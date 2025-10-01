¿Lo manifestó?: Nicki Nicole, emocionada por participar en el tricentenario de Rosario

¿Fue una manifestación?: lo que Nicki Nicole escribió hace unos años

La presentación tiene una importancia personal para Nicki Nicole, la cual dejó clara al señalar: “Mi música, mi ciudad, mi historia en versión sinfónica”. Su emoción fue tan grande que la propia artista compartió en sus historias de Instagram una serie de postales que reflejaron su felicidad por estar cumpliendo uno de sus mayores sueños. El evento marca un antes y un después para la cultura de la ciudad, al ser la primera vez que la música de la rosarina se despliega en formato sinfónico.