Todos los estrenos de octubre en streaming: Disney+, Prime Video, Movistar Plus+ y HBO Max

Octubre marca el inicio de la recta final del año con una agenda cargada de estrenos en las principales plataformas de streaming. Entre ellos destacan algunos de los títulos más esperados de 2025, tanto en el terreno de las series como en el de las películas. Las propuestas combinan precuelas, spin-offs y producciones originales que prometen captar la atención de millones de espectadores.
En cuanto a las series, HBO Max trae It: Bienvenidos a Derry, precuela de las cintas de Andy Muschietti, mientras que SkyShowtime estrena Tony & Ziva, el reencuentro más esperado del universo NCIS. Disney+ apuesta por La suerte, creación de Paco Plaza, y Movistar Plus+ suma su propuesta nacional con El centro. En el cine, uno de los lanzamientos más comentados es Culpa nuestra, tercera entrega de la saga Culpables en Prime Video, que pone punto final a la historia de Nick y Noah.
Estenos de octubre en las plataformas de streaming
Disney+
-El piloto - 3 de octubre (Disney+)
-High Potential (Temporada 2) - 7 de octubre (Disney+)
-La estación de las chicas perdidas - 8 de octubre (Disney+)
-Un asesinato entre nosotros - 15 de octubre (Disney+)
-Muerte en la familia Murdaugh - 15 de octubre (Disney+)
-Entrepeneurs - 23 de octubre (Disney+)
-Visions (Volumen 3) - 29 de octubre (Disney+)
Prime Video
-Juego sucio - 1 de octubre (Prime Video)
-Zoomers - 3 de octubre (Prime Video)
-Ninja VS. Gokudo - 7 de octubre (Prime Video)
-Se requiere mantenimiento - 8 de octubre (Prime Video)
-Sin gluten - 10 de octubre (Prime Video)
-June & John - 15 de octubre (Prime Video)
-Lazarus - 22 de octubre (Prime Video)
-Host - 23 de octubre (Prime Video)
-Edén - 24 de octubre (Prime Video)
-La coleccionista - 29 de octubre (Prime Video)
-Hedda - 29 de octubre (Prime Video)
-Hazbin Hotel (Temporada 2) - 29 de octubre (Prime Video)
-Tremembé - 31 de octubre (Prime Video)
-Dime tu nombre - 31 de octubre (Prime Video)
Movistar Plus+
-Mary Superchef - 1 de octubre (Movistar Plus+)
-Los tortuga - 2 de octubre (Movistar Plus+)
-El oro verde - 5 de octubre (Movistar Plus+)
-La buena suerte - 6 de octubre (Movistar Plus+)
-A toda máquina - 7 de octubre (Movistar Plus+)
-Reunión - 9 de octubre (Movistar Plus+)
-Lee Miller - 10 de octubre (Movistar Plus+)
-Miss Carbón - 12 de octubre (Movistar Plus+)
-Maldoror - 13 de octubre (Movistar Plus+)
-Grafted - 14 de octubre (Movistar Plus+)
-Looney Tunes: El día que la tierra explotó - 15 de octubre (Movistar Plus+)
-Mentes brillantes (Temporada 2) - 15 de octubre (Movistar Plus+)
-La última llamada - 16 de octubre (Movistar Plus+)
-Cuatro paredes - 16 de octubre (Movistar Plus+)
Rivales - 17 de octubre (Movistar Plus+)
-Juliette en primavera - 18 de octubre (Movistar Plus+)
-Mr. Burton - 20 de octubre (Movistar Plus+)
-La acompañante - 24 de octubre (Movistar Plus+)
-Mix Tape - 25 de octubre (Movistar Plus+)
-Doc (Temporada 2) - 29 de octubre (Movistar Plus+)
-Kung Fu Panda 4 - 29 de octubre (Movistar Plus+)
-The Monkey - 31 de octubre (Movistar Plus+)
-Billy el Niño (Temporada 3) - 31 de octubre (Movistar Plus+)
HBO Max
-It: Bienvenidos a Derry - 27 de octubre (HBO Max)
-Padre - 3 de octubre (HBO Max)
-La solución al estilo de Alabama - 11 de octubre (HBO Max)
-La empresa de sillas - 13 de octubre (HBO Max)
-Pequeños desastres - 23 de octubre (HBO Max)
-Destino final - 1 de octubre (HBO Max)
-Destino final 2 - 1 de octubre (HBO Max)
-Destino final 3 - 1 de octubre (HBO Max)
-Destino final 5 - 1 de octubre (HBO Max)
-It - 3 de octubre (HBO Max)
-It: Capítulo 2 - 3 de octubre (HBO Max)
-Pesadilla en Elm Street - 4 de octubre (HBO Max)
-Pesadilla en Elm Street 2: la venganza de Freddy - 4 de octubre (HBO Max)
-Pesadilla en Elm Street 3: los guerreros del sueño - 4 de octubre (HBO Max)
-Pesadilla en Elm Street 4: el amo del sueño - 4 de octubre (HBO Max)
-Pesadilla en Elm Street 5: el niño de los sueños - 4 de octubre (HBO Max)
-Pesadilla en Elm Street (El origen) - 4 de octubre (HBO Max)
-Scary Movie 2 - 15 de octubre (HBO Max)
-Scary Movie 3 - 15 de octubre (HBO Max)
-Scream 2 - 15 de octubre (HBO Max)
-Scream 3 - 15 de octubre (HBO Max)
-Matria - 24 de octubre (HBO Max)