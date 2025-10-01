Secciones
Una periodista fue vista a los besos con Fede Bal en el after de los Martín Fierro: ¿quién es?

La pregunta de sus colegas se centró en cómo terminó en esa situación teniendo en cuenta que fue enviada a cubrir el evento.

Hace 1 Hs

Luego de la gala de los Premios Martín Fierro de este año, los famosos asistentes concurrieron a una after party. En ese momento se viralizó un video en el que se ve a una mujer a los besos con Fede Bal. Las incógnitas despertaron y la gente averiguó de quién se trataba.

Se trata de Juli Roque, una periodista que participa en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), y coherente con su profesión, decidió hablar abiertamente de lo que ocurre en el video publicado en redes sociales. La pregunta de sus colegas se centró en cómo terminó en esa situación teniendo en cuenta que fue enviada a cubrir el evento.

¿Qué dijo Juli Roque sobre el beso viral con Fede Bal?

La periodista eligió no esquivar el tema y compartió su versión en vivo durante su programa, restándole dramatismo al hecho. Contó que asistió a cubrir la entrega de premios y luego fue invitada a la fiesta posterior. Allí, mientras disfrutaba de la celebración tras la gala en el Hotel Hilton, se quedó conversando con el actor entre tragos y risas, confesando que lo encontró “muy seductor”.

Más adelante, relató que Bal le habló con afecto de Córdoba, su provincia natal, y hasta mencionó que sigue el ciclo televisivo donde ella participa. La situación fue avanzando con naturalidad y, según detalló, en un momento la cercanía hizo que se dieran un par de besos, algo que narró con total espontaneidad.

¿Quién es juli Roque, la periodista que beso a Fede Bal?

Por su parte, la periodista ganó gran exposición a partir del episodio viral, aunque su trayectoria ya estaba bien encaminada. Graduada en Tea y Deportea, se destaca como cronista en Los Profesionales de Siempre, el ciclo conducido por Flor de la V en El Nueve. También formó parte del reality La isla de las tentaciones: Argentina y Chile (Prime Video), conducido por Florencia Peña y Benjamín Vicuña, y suele cubrir eventos y entrevistas del mundo del espectáculo.

La repercusión no tardó en llegar, en especial porque días antes Fede Bal había sido relacionado con Evelyn Botto. Frente a los rumores, el hijo de Carmen Barbieri fue claro y contundente: “Estoy soltero, es algo que intento explicar desde hace semanas”, declaró tras ser visto públicamente junto a Juli Roque.

