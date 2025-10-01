Una periodista fue vista a los besos con Fede Bal en el after de los Martín Fierro: ¿quién es?

¿Quién es juli Roque, la periodista que beso a Fede Bal?

Por su parte, la periodista ganó gran exposición a partir del episodio viral, aunque su trayectoria ya estaba bien encaminada. Graduada en Tea y Deportea, se destaca como cronista en Los Profesionales de Siempre, el ciclo conducido por Flor de la V en El Nueve. También formó parte del reality La isla de las tentaciones: Argentina y Chile (Prime Video), conducido por Florencia Peña y Benjamín Vicuña, y suele cubrir eventos y entrevistas del mundo del espectáculo.