Anses anunció cambios en las Becas Progresar: ¿cambian los montos para octubre 2025?

En el nivel obligatorio, los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años y pertenecer a grupos familiares con ingresos que no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También se exige ser alumno regular, contar con el esquema de vacunación completo y participar en actividades complementarias. Estas medidas apuntan a reforzar tanto la continuidad educativa como la formación integral de los estudiantes.