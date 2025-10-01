Anses anunció cambios en las Becas Progresar: ¿cambian los montos para octubre 2025?

Desde el Ministerio de Capital Humano se anunció que las personas que reciban las Becas Progresar Obligatorio, accederán a las cuotas estímulo. La misma entidad dio el aviso de que los titulares de Becas Progresar que resultaron adjudicados en la Primera Convocatoria recibirán dos cuotas estímulo.
Sin embargo, los de la segunda convocatoria solo podrán acceder a una sola cuota. Este cambio busca incentivar la continuidad educativa entre jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de Anses
El programa está destinado a jóvenes argentinos nativos o naturalizados, así como a extranjeros con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos dependen del nivel educativo al que se postulen y buscan garantizar igualdad de acceso a oportunidades formativas. Cada categoría tiene condiciones específicas vinculadas a la edad, situación académica y contexto socioeconómico.
Nivel obligatorio
En el nivel obligatorio, los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años y pertenecer a grupos familiares con ingresos que no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También se exige ser alumno regular, contar con el esquema de vacunación completo y participar en actividades complementarias. Estas medidas apuntan a reforzar tanto la continuidad educativa como la formación integral de los estudiantes.
Nivel superior
En el nivel superior, los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los avanzados pueden extenderse hasta los 30. En el caso de la carrera de enfermería, no se establece límite de edad, lo que amplía el acceso a este campo clave.
Progresar Trabajo
Por su parte, Progresar Trabajo admite jóvenes de 18 a 24 años, y hasta 40 en personas sin empleo formal registrado, siempre que cumplan con los requisitos de residencia y documentación.
Montos de octubre de las Becas Progresar
El monto base de las becas se mantiene en $35.000, para los estudiantes reciben inicialmente solo el 80% del total. En octubre 2025 se distribuyen de la siguiente manera:
-Nivel obligatorio y trabajo: $28.000 (80% del monto total).
-Nivel superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.
Los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos académicos durante 2024 recibirán el 20% retenido. Quienes se inscribieron en marzo obtendrán un monto adicional completo de $66.000, mientras que los que lo hicieron en septiembre recibirán $42.000 adicionales.