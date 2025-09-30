Anses: ¿de cuánto es el aumento de octubre para jubilados y pensionados?

Un mes más, las jubilaciones y pensiones otorgadas por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tendrán un incremento. Octubre llegará con el aumento impulsado por los valores inflacionarios que, según la ley de movilidad, deben servir de referencia para el pago de haberes mensuales.
La jubilación mínima de los beneficiarios de Anses quedará en $325.298,38 y el pago máximo no superará los $2.195.679,22 el mes siguiente. En paralelo, se espera que los jubilados del menor haber perciban el bono de $70.000 que se paga desde el año pasado.
Los que tengan ingresos superiores al mínimo recibirán un monto proporcional para equiparar sus haberes al total de quienes perciban la jubilación mínima. Es decir, se hará un pago suficiente para que la suma alcance los $396.298,38.
Calendario de pago de octubre: cuándo cobro la jubilación
Jubilación mínima
Documentos terminados en 0: miércoles 8 de octubre
Documentos terminados en 1: jueves 9 de octubre
Documentos terminados en 2: jueves 9 de octubre
Documentos terminados en 3: lunes 13 de octubre
Documentos terminados en 4: martes 14 de octubre
Documentos terminados en 5: miércoles 15 de octubre
Documentos terminados en 6: jueves 16 de octubre
Documentos terminados en 7: viernes 17 de octubre
Documentos terminados en 8: lunes 20 de octubre
Documentos terminados en 9: martes 21 de octubre
Jubilación que supere la mínima
Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre
Documentos terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre
Documentos terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre
Documentos terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre
Documentos terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo en octubre 2025
El aumento también alcanza la Asignación Universal por Hijo (AUH) que recibirá un aumento en octubre. El monto quedará en $117.252 por cada hijo menor de 18 años que tengan los trabajadores. Además, la asignación por hijo con discapacidad subirá a $381.790.
El aumento de las prestaciones de Anses sigue el Índice del Precio al Consumidor. Según la ley de movilidad, se toma de referencia agosto, es decir, dos meses de rezago. La inflación del octavo mes del año llegó al 1.88%.