La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

En el acto de este lunes, Jaldo presentó a Romano como representante del oficialismo de cara a los comicios municipales, y también a los integrantes de la lista a concejal por parte del armado “Tucumán Primero”. Junto a ellos también estuvo el vicegobernador, Miguel Ángel Acevedo, en ejercicio del Poder Ejecutivo por la licencia de Jaldo. Además, concurrieron los miembros una veintena de acoples que sumarán adhesiones a favor del candidato de la Casa de Gobierno. “Este acto multitudinario de alguna manera ratifica que no estábamos equivocados en tomar la decisión de la unidad del peronismo en Alberdi, pero fundamentalmente de abrir los brazos a todos aquellos alberdianos que no son de nuestro espacio político y por ahí nunca han votado al peronismo”, afirmó Jaldo.