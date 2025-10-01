La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

“Están manoteando las arcas públicas para perpetuarse”
A menos de un mes de las elecciones que definirán las nuevas autoridades municipales de Juan Bautista Alberdi, desde la oposición formalizaron una denuncia contra el armado oficialista por el supuesto uso de recursos públicos para la campaña.
El candidato a intendente por “Cambia Alberdi”, Luis Díaz Augier, recurrió a la Junta Electoral Provincial (JEP) para solicitar que se investigue la conducta del interventor designado por el Poder Ejecutivo (PE), Guillermo Norry, a quien acusó de haber utilizado bienes municipales para favorecer al postulante del oficialismo, Bruno Romano (“Tucumán Primero”). “Están manoteando las arcas públicas para perpetuarse”, aseguró el dirigente radical, que efectuó el planteo junto al candidato a concejal de su espacio, Adolfo Díaz Chavero; y al radical Roberto Sánchez, quien encabeza la nómina a diputado nacional por el frente “Unidos por Tucumán”.
Según el escrito que presentaron los opositores en las oficinas de la JEP, Norry incumplió con el artículo 34 del Régimen Electoral de la Provincia (Ley 7.876), luego de “haber desplegado actos de campaña política en beneficio de candidatos pertenecientes al oficialismo provincial, en abierta violación al deber de neutralidad que le impone su carácter de funcionario interventor”.
Díaz Augier y sus “correligionarios” afirmaron que el acto de este lunes, en Alberdi, “tuvo un claro tinte proselitista y electoral”. Se trató de la inauguración de un complejo de semáforos, en calle Marañón, que estuvo encabezado por Norry, con la participación de Romano y del gobernador -en uso de licencia- y primer postulante a diputado nacional por el frente “Tucumán Primero”, Osvaldo Jaldo. “Fue una actividad de campaña política, en beneficio de los mencionados candidatos del oficialismo”, argumentaron los radicales ante la JEP.
A modo de prueba, Díaz Augier adjuntó elementos que, según dijo, prueba la utilización de “recursos humanos, materiales y logísticos pertenecientes al municipio de Alberdi”; entre ellos, un escenario, maquinarias y personal municipal. “La presencia protagónica del Interventor en dicho acto, junto con candidatos en plena campaña, evidencia una flagrante violación a la neutralidad que debe observar su cargo, transformando su figura institucional en un instrumento de propaganda partidaria”, aseguraron en el escrito.
Según el artículo 36 de la Ley 7.876, está prohibida “la inauguración de obras públicas, el lanzamiento de programas, proyectos y cualquier acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos, dentro de los 30 días anteriores a la fecha del comicio”.
“Que el candidato opositor vaya comprando pañalines”
Guillermo Norry, interventor de Juan Bautista Alberdi, negó las acusaciones formuladas por el candidato opositor Luis Díaz Augier (“Cambia Tucumán”), y aseguró que la denuncia realizada por el radical ante la Junta Electoral Provincial (JEP) por el supuesto uso de bienes públicos para la campaña oficialistas es un síntoma de que está “nervioso” por el resultado de los comicios del 26 de octubre.
“En ningún momento se utilizaron recursos ni elementos de la municipalidad. Todo lo contrario: lo que hicimos fue inaugurar un complejo de semáforos, entregar una autobomba a nuestros bomberos voluntarios y habilitar una aplicación de prevención que se podrá utilizar en los teléfonos de cada uno, y que beneficiará a más de 10.000 vecinos, un verdadero hito en materia de seguridad en el sur de la provincia, donde contará prevención de seguridad, incendios y lucha contra la violencia de género”, argumentó el funcionario que reemplazó al histórico ex intendente Luis “Pato” Campos.
Según Norry, el postulante de la UCR “sabe perfectamente que el acto institucional se desarrolló a 30 metros de donde pretende inventar polémicas”. “Lo que ocurre es que (Díaz Augier) no supera los 15 puntos ante el vecino de Alberdi, y quedó descolocado al ver el masivo respaldo que recibieron tanto el gobernador, Osvaldo Jaldo, conductor de la provincia, como al candidato a intendente Bruno Romano, de parte de los propios vecinos de esta ciudad”, respondió el opositor.
Además, sumó una chicana a la denuncia efectuada por el ex concejal. “Ese acompañamiento, ese calor de la gente, es lo que realmente lo puso nervioso. Por eso, le sugiero que vaya comprando un pañalín por día, porque lo que todavía falta por vivir hasta el 26 de octubre y el resultado final lo van a terminar de asustar mucho más todavía”, ironizó Norry en su descargo.
En el acto de este lunes, Jaldo presentó a Romano como representante del oficialismo de cara a los comicios municipales, y también a los integrantes de la lista a concejal por parte del armado “Tucumán Primero”. Junto a ellos también estuvo el vicegobernador, Miguel Ángel Acevedo, en ejercicio del Poder Ejecutivo por la licencia de Jaldo. Además, concurrieron los miembros una veintena de acoples que sumarán adhesiones a favor del candidato de la Casa de Gobierno. “Este acto multitudinario de alguna manera ratifica que no estábamos equivocados en tomar la decisión de la unidad del peronismo en Alberdi, pero fundamentalmente de abrir los brazos a todos aquellos alberdianos que no son de nuestro espacio político y por ahí nunca han votado al peronismo”, afirmó Jaldo.