Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

El candidato fundamentó su denuncia en el artículo 34 de la Ley 7.876 del Régimen Electoral de la Provincia, que prohíbe a los funcionarios públicos realizar proselitismo durante el proceso electoral. Augier resaltó que estas acciones afectan la igualdad de condiciones entre los candidatos, al señalar que el interventor debería ser neutral y garantizar la libertad de elección de los vecinos.