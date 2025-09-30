Secciones
Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

"Vamos a intimarlo a que se abstenga de usar dinero del erario municipal o bienes del Estado a su cargo", afirmó Luis Augier.

Hace 1 Hs

Luis Augier, candidato a intendente de Alberdi, denunció al actual interventor de la ciudad, Guillermo Norry, por presuntamente utilizar recursos y bienes del Estado para favorecer las campañas electorales de Osvaldo Jaldo, candidato a diputado nacional, y de Bruno Romano, candidato oficialista a la intendencia.

Augier acusó a Norry de utilizar personal y bienes municipales, que incluyen maquinaria y camiones, para montar un escenario durante la inauguración de nuevos semáforos, evento que, según el candidato, fue utilizado con fines proselitistas.

"Vamos a intimarlo a que se abstenga de usar dinero del erario municipal o bienes del Estado a su cargo, como así también de realizar actos de campaña política en beneficio del candidato oficialista", declaró Augier, quien aseguró tener pruebas en fotografías y videos que circulan en redes sociales.

El candidato fundamentó su denuncia en el artículo 34 de la Ley 7.876 del Régimen Electoral de la Provincia, que prohíbe a los funcionarios públicos realizar proselitismo durante el proceso electoral. Augier resaltó que estas acciones afectan la igualdad de condiciones entre los candidatos, al señalar que el interventor debería ser neutral y garantizar la libertad de elección de los vecinos.

