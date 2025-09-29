Secciones
Con un acto en Alberdi, Jaldo presentó candidatos locales y nacionales

Se oficializaron las candidaturas de Bruno Romano a la intendencia, de postulantes a concejales y de los representantes a diputados nacionales del frente Tucumán Primero.

Con un acto en Alberdi, Jaldo presentó candidatos locales y nacionales
Hace 1 Hs

El vicepresidente del PJ Tucumán y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, participó en Juan Bautista Alberdi de un acto en el que se presentaron los candidatos de ese espacio político para las próximas elecciones.

Durante la jornada se oficializó la postulación de Bruno Romano a la intendencia y la de los aspirantes a ocupar bancas en el Concejo Deliberante, que se distribuyeron en alrededor de 22 acoples. Además, se expuso la lista de candidatos a diputados nacionales por el frente Tucumán Primero.

Jaldo afirmó: “Por eso hoy hemos presentado a nuestros candidatos, a nuestros candidatos, Intendente Bruno, también a nuestros candidatos que lo van a acompañar con los acoples a Bruno Romano, que son más de 20, 22 acoples aproximadamente, y hemos presentado los candidatos a concejales también en sociedad. Y por supuesto nuestros diputados nacionales, porque Tucumán Primero también participa acá en Alberdi”.

En ese marco, sostuvo: “Este acto multitudinario de alguna manera ratifica que no estábamos equivocados en tomar la decisión de la unidad del peronismo en Alberdi, pero fundamentalmente abrirle los brazos a todos aquellos alberdianos que no son de nuestro espacio político y por ahí nunca han votado al peronismo”.

El dirigente manifestó que “cuando hemos tenido que tomar decisiones institucionales para traer la paz social, para traer la tranquilidad a esta ciudad, nos habíamos comprometido que el pueblo de Alberdi iba a elegir, que la ciudad de Alberdi iba a elegir autoridades. Intendente, como así también los diez concejales, porque somos hombres de la democracia, y las autoridades tienen que ser electas por la voluntad del pueblo”.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, también estuvo presente en el acto y señaló: “Después, acompañando en este acto político al candidato a intendente por el frente Tucumán Primero, Bruno Romano, y a nuestro gobernador en uso de licencia, que también es el candidato a Frente de Tucumán Primero para esta elección del veintiséis de octubre. Una multitud acompañó y nos sentimos muy acompañados, felices de que la dirigencia esté acompañando y fundamentalmente que el peronismo vaya unido. Se unió en la provincia de Tucumán y se unió también acá en Alberdi, así que esperamos que el triunfo del veintiséis de octubre sea contundente”.

Por su parte, el candidato a intendente Bruno Romano expresó: “Estoy muy agradecido del gobernador que hoy vino a visitarnos acá en la Ciudad de Juan Bautista Alberdi, con todo su gabinete, con los legisladores, diputados nacionales, y a acompañarme en este lanzamiento de campaña. El 26, trabajando con la gente sabemos que vamos a tener un triunfo contundente en la elección del 26 de octubre”.

Finalmente, Darío Monteros, destacó: “Muy contento con este acto multitudinario donde hoy presentamos formalmente a nuestro candidato a intendente Bruno Romano y a los veinte candidatos a concejales. Nosotros estamos convencidos que este es el camino e instamos a los vecinos de Alberdi. Alberdi, confíe en este proyecto político de Osvaldo Jaldo, que su representante acá es Bruno Romano como intendente. No tenemos duda que Alberdi acompañará la lista de diputados nacionales y Alberdi va a elegir nuevamente un candidato que lo represente que es de la fila del peronismo justamente con los diez concejales”.

