Venta de dólares: Bausili dijo que no hay autorización para operar a través de las billeteras virtuales

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, habló sobre la reciente interrupción en la operatoria de venta de dólares por parte de algunas billeteras virtuales. Dijo que se debió a una corrección en la interpretación de una normativa existente. El funcionario enfatizó que no se han implementado nuevas restricciones para la compra de dólares por parte de individuos.