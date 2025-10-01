Venta de dólares: Bausili dijo que no hay autorización para operar a través de las billeteras virtuales

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, habló sobre la reciente interrupción en la operatoria de venta de dólares por parte de algunas billeteras virtuales. Dijo que se debió a una corrección en la interpretación de una normativa existente. El funcionario enfatizó que no se han implementado nuevas restricciones para la compra de dólares por parte de individuos.
Según Bausili, la normativa vigente restringe las transacciones de cambio de divisas a bancos y casas de cambio autorizadas por el BCRA. Aclaró que las billeteras virtuales y las Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación) no están reguladas directamente por el BCRA, y por lo tanto, no están autorizadas para realizar este tipo de operaciones.
El BCRA emitió un comunicado reafirmando que no hubo cambios normativos que afecten la compra de dólares por parte de personas físicas, quienes pueden seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de bancos y entidades autorizadas.
Además, Bausili también negó que el BCRA haya realizado compras de dólares durante la jornada y descartó la posibilidad de una devaluación poselectoral, afirmando que el régimen de bandas cambiarias está "perfectamente calibrado".