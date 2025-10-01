Secciones
EconomíaNoticias económicas

Venta de dólares: Bausili dijo que no hay autorización para operar a través de las billeteras virtuales

El funcionario explicó que la normativa vigente restringe las transacciones de cambio de divisas a bancos y casas de cambio autorizadas por el BCRA.

BANCO CENTRAL. El Gobierno quiere mantener a raya al dólar. BANCO CENTRAL. El Gobierno quiere mantener a raya al dólar.
Hace 1 Hs

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, habló sobre la reciente interrupción en la operatoria de venta de dólares por parte de algunas billeteras virtuales. Dijo que se debió a una corrección en la interpretación de una normativa existente. El funcionario enfatizó que no se han implementado nuevas restricciones para la compra de dólares por parte de individuos.

Según Bausili, la normativa vigente restringe las transacciones de cambio de divisas a bancos y casas de cambio autorizadas por el BCRA. Aclaró que las billeteras virtuales y las Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación) no están reguladas directamente por el BCRA, y por lo tanto, no están autorizadas para realizar este tipo de operaciones.

El BCRA emitió un comunicado reafirmando que no hubo cambios normativos que afecten la compra de dólares por parte de personas físicas, quienes pueden seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de bancos y entidades autorizadas.

Además, Bausili también negó que el BCRA haya realizado compras de dólares durante la jornada y descartó la posibilidad de una devaluación poselectoral, afirmando que el régimen de bandas cambiarias está "perfectamente calibrado".

Temas Buenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial: la explicación del Banco Central

Las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial: la explicación del Banco Central

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
2

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
3

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
5

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
6

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Más Noticias
Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Tafí Viejo recibe $2.300 millones por el Pacto Social

Tafí Viejo recibe $2.300 millones por el Pacto Social

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina

Comentarios