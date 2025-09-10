Las billeteras virtuales cobrarán Ingresos Brutos: ¿qué usuarios estarán afectados?

A partir del 1 de octubre, las operaciones que se llevan a cabo desde las billeteras virtuales estarán afectadas por el pago de Ingresos Brutos. Estos monederos recaudarán el dinero a través de descuentos automáticos que funcionarán como pago del tributo. La medida quedó establecida en la Resolución 25/2025 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que aplicará el impuesto a las plataformas.