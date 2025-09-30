Secciones
EconomíaDolar hoy

En la última rueda de septiembre, el dólar oficial subió $20 y terminó a $1.400 en el Banco Nación

El precio promedio del mercado fue de $1.406,44, según el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central.

En la última rueda de septiembre, el dólar oficial subió $20 y terminó a $1.400 en el Banco Nación
Hace 1 Hs

El mercado de cambios concluyó un mes marcado por la inestabilidad, luego del sacudón político generado por la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses y los intentos del Gobierno de Javier Milei para intentar revertir esta situación. 

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

Este martes, el dólar oficial subió $20 y culminó en las pizarras del Banco Nación a $1.400, mientras que en los últimos 30 días trepó $40.  El precio promedio del mercado fue de $1.406,44, según el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central.

El tipo de cambio oficial mayorista llegó a tocar los $1.410 cerca del mediodía. Sin embargo, con el paso de las horas la tendencia se moderó, un freno que desde el mercado atribuyen a la venta de dólares por parte del Tesoro, en una rueda marcada por el cierre de posiciones en el dólar futuro. Finalmente, esta cotización terminó la rueda a $1.379,69.

Restricciones en la compra de dólar financiero: qué cambia y qué no

Restricciones en la compra de dólar financiero: qué cambia y qué no

El dólar MEP apareció en las pizarras del mercado de capitales a $1487,27. Se trata de una escalada diaria de $32,36 y de $129,93 en el mes. La diferencia con el minorista quedó en $87. El Contado con Liquidación (CCL), usado por las compañías para poder girar divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, se negoció a $1.527,72.

Por último, el "blue" se negoció a $1.445, una suba de $15 frente al cierre previo. En el mes, acumuló un alza de $110.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿A cuánto cotizó el Dólar hoy, lunes 19 de septiembre?

¿A cuánto cotizó el Dólar hoy, lunes 19 de septiembre?

Lo más popular
El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas
1

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos
2

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
3

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
5

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
6

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Más Noticias
El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

Multas por circular sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

Multas por circular sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

Comentarios