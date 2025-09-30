En la última rueda de septiembre, el dólar oficial subió $20 y terminó a $1.400 en el Banco Nación

El mercado de cambios concluyó un mes marcado por la inestabilidad, luego del sacudón político generado por la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses y los intentos del Gobierno de Javier Milei para intentar revertir esta situación.
Este martes, el dólar oficial subió $20 y culminó en las pizarras del Banco Nación a $1.400, mientras que en los últimos 30 días trepó $40. El precio promedio del mercado fue de $1.406,44, según el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central.
El tipo de cambio oficial mayorista llegó a tocar los $1.410 cerca del mediodía. Sin embargo, con el paso de las horas la tendencia se moderó, un freno que desde el mercado atribuyen a la venta de dólares por parte del Tesoro, en una rueda marcada por el cierre de posiciones en el dólar futuro. Finalmente, esta cotización terminó la rueda a $1.379,69.
El dólar MEP apareció en las pizarras del mercado de capitales a $1487,27. Se trata de una escalada diaria de $32,36 y de $129,93 en el mes. La diferencia con el minorista quedó en $87. El Contado con Liquidación (CCL), usado por las compañías para poder girar divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, se negoció a $1.527,72.
Por último, el "blue" se negoció a $1.445, una suba de $15 frente al cierre previo. En el mes, acumuló un alza de $110.