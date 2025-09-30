En la última rueda de septiembre, el dólar oficial subió $20 y terminó a $1.400 en el Banco Nación

El tipo de cambio oficial mayorista llegó a tocar los $1.410 cerca del mediodía. Sin embargo, con el paso de las horas la tendencia se moderó, un freno que desde el mercado atribuyen a la venta de dólares por parte del Tesoro, en una rueda marcada por el cierre de posiciones en el dólar futuro. Finalmente, esta cotización terminó la rueda a $1.379,69.