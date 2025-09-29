Restricciones en la compra de dólar financiero: qué cambia y qué no

“No hay cepo. Cualquier persona puede comprar la cantidad ilimitada que quiera en el dólar oficial, a través de bancos y homebanking, o bien en el mercado financiero. Lo único que no se permite es mezclar ambos mercados”, aclaró Linares. Según la especialista, el problema surgía porque personas físicas compraban dólares al tipo de cambio oficial y luego los transferían a cuentas comitentes en brokers para venderlos vía MEP, generando una ganancia de hasta 4%. Esa operatoria, en palabras de la economista, implicaba un uso directo de las reservas internacionales.