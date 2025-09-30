El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

La brecha cambiaria volvió a ensancharse, luego de que el Banco Central (BCRA) anunció el viernes nuevas restricciones para frenar maniobras de arbitraje conocidas como “rulo”. El mercado cambiario abrió ayer la semana con alzas generalizadas, en un contexto de menor ingreso de divisas por parte del sector agroexportador tras el fin del esquema de retenciones cero. En la primera rueda de la semana, el dólar mayorista se negocia a $1.358,12, una suba de $28,66 frente al cierre del viernes (+2,16%). Esta alza ocurre en una semana que se anticipa con baja liquidación del agro, debido a que ya no rige el incentivo fiscal que eliminaba temporalmente las retenciones para el complejo exportador.