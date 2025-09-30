El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

La brecha cambiaria volvió a ensancharse, luego de que el Banco Central (BCRA) anunció el viernes nuevas restricciones para frenar maniobras de arbitraje conocidas como “rulo”. El mercado cambiario abrió ayer la semana con alzas generalizadas, en un contexto de menor ingreso de divisas por parte del sector agroexportador tras el fin del esquema de retenciones cero. En la primera rueda de la semana, el dólar mayorista se negocia a $1.358,12, una suba de $28,66 frente al cierre del viernes (+2,16%). Esta alza ocurre en una semana que se anticipa con baja liquidación del agro, debido a que ya no rige el incentivo fiscal que eliminaba temporalmente las retenciones para el complejo exportador.
A pesar de esto, el viernes pasado, el Tesoro logró recuperar US$1.345 millones, gracias a ingresos puntuales del sector agrícola, según informó el Ministerio de Economía. Así, el Gobierno compensó las pérdidas acumuladas a mediados de septiembre, cuando el BCRA tuvo que vender US$1.110 millones para sostener la estabilidad cambiaria. Actualmente, el esquema de bandas cambiarias se mantiene entre un piso de $945,27 y un techo de $1.480,22.
Desde la consultora LCG anticipan una semana con menos oferta y mayor presión sobre la demanda. “Las dos grandes preguntas son: ¿qué puede pasar hasta el 26 de octubre? ¿Y desde el 27? Hasta las elecciones, habrá escasez de dólares. Si el tipo de cambio se mantiene por debajo de los $1.400, muchos podrían considerar que está barato y eso incentive la demanda”, señalaron.
En ese marco, el dólar oficial minorista sube a $1.380 en el home banking del Banco Nación, un incremento de $30 (+2,2%). El precio promedio de venta en el sistema financiero se ubica en $1.374,68, según el relevamiento diario del BCRA.
Los dólares financieros también abren la semana en alza, impulsados por la nueva restricción oficial que impide a quienes compren dólar oficial venderlo en el mercado financiero durante los 90 días posteriores. Esta medida apunta a frenar el “rulo”, una operatoria de arbitraje con ganancias rápidas entre distintos tipos de cambio.
El dólar MEP se ubicó en $1448,50, subiendo $17,06 (+1,2%). El contado con liquidación (CCL) cotizó a $1488, con un alza de $17,77 (+1,2%). La brecha entre el mayorista y el CCL es de $129,88, lo que representa un diferencial del 9,5%.