Menú saludable para fortalecer el cerebro: un plato con dos ingredientes ricos en nutrientes

Cuidar la salud de nuestro cerebro es esencial para prevenir enfermedades como las demencias y el Alzheimer. El cuidado debe empezar desde edades muy tempranas y abarcar aspectos como el sueño, la actividad física regular y la alimentación equilibrada.
Hay algunos platos, sin embargo, que son particularmente favorecedores para el cerebro y las neuronas. Este es el caso de la carne de pescados y las hojas verdes como la espinaca. Esta receta te servirá para preparar un plato extra saludable, delicioso y en poco tiempo.
Ingredientes para fortalecer el cerebro
Algunos estudios señalan que hay una relación entre comer pescado e incrementar la protección contra el deterioro cognitivo o el riesgo de padecer demencia en la tercera edad. Aunque aún no hay datos certeros que avalen estos postulados, se considera que el omega-3 ayuda a la salud del cerebro.
Es que se considera que el selenio y la vitamina D de la carne de pescado pueden favorecer los vasos cerebrales y controlar la presión sanguínea evitando que se acumule placa en la pared arterial.
Por su parte, la espinaca es una destacada aliada del cerebro porque es rica en antioxidantes. Estos nutrientes evitan y reducen el deterioro celular a nivel corporal y también cerebral. Consumir esta hoja verde refuerza el cuerpo contra enfermedades degenerativas contra el Alzheimer.
Paso a paso: pescado con espinacas a la crema
Para preparar este plato serán necesarios estos ingredientes:
- 900 gramos de pescado
- 1 1/2 kilo de espinacas
- 750 mililitros de crema de leche
- 40 gramos de queso parmesano rallado
- Nuez moscada
- 1 cucharada de orégano
- 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
- 1/2 cucharadita de ajo en povlo
- 1 cucharadita de sal
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Preparación
Para preparar la espinaca, primero hay que quitarle el tallo a todas las hojas y lavarlas. Luego, ponerlas en una olla con abundante cantidad de agua con sal. Cuando hiervan, mezclar por menos de un minuto y retirar la espinaca a un bowl con hielo para detener la cocción.
Una vez que la espinaca esté escurrida y seca, hay que picarla en trozos pequeños. En una olla aparte, mezclar la crema, el queso, la nuez moscada y llevar a hervir de nuevo. Cocinar hasta que la salsa se haga espesa y agregar sal y pimienta a gusto.
El pescado debe prepararse con una mezcla de especias espolvoreadas por ambos lados. También se debe salpimentar y luego precalentar una sartén o plancha a fuego medio para cocinar la care por abos lados sobre aceite de oliva. Se puede acompañar con tomates cherry horneados durante 20 a 30 minutos.