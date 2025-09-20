Secciones
SociedadEstilo de vida

Menú saludable para fortalecer el cerebro: un plato con dos ingredientes ricos en nutrientes

Hay nutrientes específicos que son particularmente beneficiosos para el cerebro.

Menú saludable para fortalecer el cerebro: un plato con dos ingredientes ricos en nutrientes
Hace 1 Hs

Cuidar la salud de nuestro cerebro es esencial para prevenir enfermedades como las demencias y el Alzheimer. El cuidado debe empezar desde edades muy tempranas y abarcar aspectos como el sueño, la actividad física regular y la alimentación equilibrada.

Combinaciones de alimentos que promueven la salud cerebral y mejoran la función cognitiva

Combinaciones de alimentos que promueven la salud cerebral y mejoran la función cognitiva

Hay algunos platos, sin embargo, que son particularmente favorecedores para el cerebro y las neuronas. Este es el caso de la carne de pescados y las hojas verdes como la espinaca. Esta receta te servirá para preparar un plato extra saludable, delicioso y en poco tiempo.

Ingredientes para fortalecer el cerebro

Algunos estudios señalan que hay una relación entre comer pescado e incrementar la protección contra el deterioro cognitivo o el riesgo de padecer demencia en la tercera edad. Aunque aún no hay datos certeros que avalen estos postulados, se considera que el omega-3 ayuda a la salud del cerebro.

Es que se considera que el selenio y la vitamina D de la carne de pescado pueden favorecer los vasos cerebrales y controlar la presión sanguínea evitando que se acumule placa en la pared arterial.

Por su parte, la espinaca es una destacada aliada del cerebro porque es rica en antioxidantes. Estos nutrientes evitan y reducen el deterioro celular a nivel corporal y también cerebral. Consumir esta hoja verde refuerza el cuerpo contra enfermedades degenerativas contra el Alzheimer.

Paso a paso: pescado con espinacas a la crema

Para preparar este plato serán necesarios estos ingredientes:

- 900 gramos de pescado

- 1 1/2 kilo de espinacas

- 750 mililitros de crema de leche

- 40 gramos de queso parmesano rallado

- Nuez moscada

- 1 cucharada de orégano

- 1/2 cucharadita de cebolla en polvo

- 1/2 cucharadita de ajo en povlo

- 1 cucharadita de sal

- Sal y pimienta

- Aceite de oliva

Preparación

Para preparar la espinaca, primero hay que quitarle el tallo a todas las hojas y lavarlas. Luego, ponerlas en una olla con abundante cantidad de agua con sal. Cuando hiervan, mezclar por menos de un minuto y retirar la espinaca a un bowl con hielo para detener la cocción.

Una vez que la espinaca esté escurrida y seca, hay que picarla en trozos pequeños. En una olla aparte, mezclar la crema, el queso, la nuez moscada y llevar a hervir de nuevo. Cocinar hasta que la salsa se haga espesa y agregar sal y pimienta a gusto.

El pescado debe prepararse con una mezcla de especias espolvoreadas por ambos lados. También se debe salpimentar y luego precalentar una sartén o plancha a fuego medio para cocinar la care por abos lados sobre aceite de oliva. Se puede acompañar con tomates cherry horneados durante 20 a 30 minutos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los cuatro alimentos que nunca debes recalentar para evitar problemas de la salud

Los cuatro alimentos que nunca debes recalentar para evitar problemas de la salud

Scones de naranja sin harina ni manteca: una receta fácil, rápida y económica

Scones de naranja sin harina ni manteca: una receta fácil, rápida y económica

Adiós hinchazón abdominal: menú semanal para un vientre más plano

Adiós hinchazón abdominal: menú semanal para un vientre más plano

Dos hábitos simples que podés adoptar a los 40 y 60 para retrasar el envejecimiento

Dos hábitos simples que podés adoptar a los 40 y 60 para retrasar el envejecimiento

Ansiedad bajo control: los alimentos que recomienda Harvard para sentirte mejor

Ansiedad bajo control: los alimentos que recomienda Harvard para sentirte mejor

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
2

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
3

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
4

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
5

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos
6

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Más Noticias
Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Comentarios