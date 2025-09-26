¿Qué hierba agregarle al mate para reducir el cansancio y aliviar los dolores corporales?

La menta, conocida por su sabor refrescante y propiedades aromáticas, se convierte en la compañera perfecta para el mate. La fusión de estas dos hierbas crea un brebaje que no solo estimula los sentidos, sino que también aporta beneficios para la salud.
Cuáles son los beneficios de tomar mate a diario
La yerba mate es una de las infusiones más tomadas por los argentinos en varios momentos del día. Esta bebida tiene características que benefician el cuerpo humano. Algunas de ellas son:
- Es un gran antioxidante: esta hierba tiene polifenoles que ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo y protege contra el daño celular.
- Mejora la digestión: los compuestos del mate pueden ayudar a la promover la digestión y evitar los malestares estomacales leves.
- Ayuda a bajar de peso: también al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate puede ser una elección saludable para quieren reducir el peso
- Tiene vitaminas clave: al tener vitaminas del grupo B o vitamina C ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Además, cuenta con minerales, como el potasio que ayudan a el corazón. También tiene magnesio, que facilita absorción de proteínas.
La hierba para agregarle al mate que alivia dolores y reduce el cansancio
La menta es una de las hierbas que pertenece a la familia de las lamiáceas. Esta especie se utiliza en la gastronomía y perfumería por su aroma y sabor único.
Originaria de Europa y Asia, la menta era utilizada por las comunidades antiguas en las infusiones medicinales por sus diversas propiedades beneficiosas para la salud.
Algunos de los beneficios que tiene la menta en el cuerpo son:
- Mejora la digestión: esta hierba ayuda a mejorar el funcionamiento gastrointestinal porque tiene un efecto estimulante sobre la secreción biliar.
- Reduce los dolores: al tener propiedades anestésicas, es excelente para contrarrestar las migrañas y el dolor de cabeza.
- Contrarresta el cansancio: al tener mentona, mejora los receptores del sistema nervioso central y ayuda a conciliar el sueño con mayor facilidad.
- Ayuda a tratar infecciones: como tiene óxido de piperitona, es bueno para mejorar el tratamiento contra las infecciones.
Cómo preparar mate con menta: el paso a paso
Quienes quieran hacer esta infusión deberán calentar el agua a 80 grados aproximadamente. En este punto se debe mezclar la menta con el agua y dejar infusionar.
Después se debe llenar con yerba 3/4 del mate y agregar agua tibia para no quemar la yerba. Posteriormente, colocar la bombilla en diagonal y cebar con el agua de menta.