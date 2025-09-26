Secciones
SociedadSalud

¿Qué hierba agregarle al mate para reducir el cansancio y aliviar los dolores corporales?

Las propiedades de esta hierba ayudan a bajar de peso y mejorar la digestión del cuerpo.

El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos Punto de Partida
Hace 2 Hs

Una de las infusiones más tradicionales de la cultura argentina es el mate. Esta bebida típica se suele combinar con hierbas beneficiosas para el cuerpo humano. La menta es una de ellas, ya que ayuda a mejorar la digestión y aliviar dolores corporales.

Bien argentino: Colapinto explicó cómo hacer un mate

Bien argentino: Colapinto explicó cómo hacer un mate

La menta, conocida por su sabor refrescante y propiedades aromáticas, se convierte en la compañera perfecta para el mate. La fusión de estas dos hierbas crea un brebaje que no solo estimula los sentidos, sino que también aporta beneficios para la salud.

Cuáles son los beneficios de tomar mate a diario

La yerba mate es una de las infusiones más tomadas por los argentinos en varios momentos del día. Esta bebida tiene características que benefician el cuerpo humano. Algunas de ellas son:

- Es un gran antioxidante: esta hierba tiene polifenoles que ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo y protege contra el daño celular.

- Mejora la digestión: los compuestos del mate pueden ayudar a la promover la digestión y evitar los malestares estomacales leves.

- Ayuda a bajar de peso: también al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate puede ser una elección saludable para quieren reducir el peso

- Tiene vitaminas clave: al tener vitaminas del grupo B o vitamina C ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Además, cuenta con minerales, como el potasio que ayudan a el corazón. También tiene magnesio, que facilita absorción de proteínas.

La menta ayuda a aliviar los dolores corporales y a reducir el cansansio La menta ayuda a aliviar los dolores corporales y a reducir el cansansio Glamour México

La hierba para agregarle al mate que alivia dolores y reduce el cansancio

La menta es una de las hierbas que pertenece a la familia de las lamiáceas. Esta especie se utiliza en la gastronomía y perfumería por su aroma y sabor único.

Originaria de Europa y Asia, la menta era utilizada por las comunidades antiguas en las infusiones medicinales por sus diversas propiedades beneficiosas para la salud.

Algunos de los beneficios que tiene la menta en el cuerpo son:

- Mejora la digestión: esta hierba ayuda a mejorar el funcionamiento gastrointestinal porque tiene un efecto estimulante sobre la secreción biliar.

- Reduce los dolores: al tener propiedades anestésicas, es excelente para contrarrestar las migrañas y el dolor de cabeza.

- Contrarresta el cansancio: al tener mentona, mejora los receptores del sistema nervioso central y ayuda a conciliar el sueño con mayor facilidad.

- Ayuda a tratar infecciones: como tiene óxido de piperitona, es bueno para mejorar el tratamiento contra las infecciones.

Cómo preparar mate con menta: el paso a paso

Quienes quieran hacer esta infusión deberán calentar el agua a 80 grados aproximadamente. En este punto se debe mezclar la menta con el agua y dejar infusionar.

Después se debe llenar con yerba 3/4 del mate y agregar agua tibia para no quemar la yerba. Posteriormente, colocar la bombilla en diagonal y cebar con el agua de menta.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

Beneficios de comer almendras todos los días y cuántas deberías consumir

Beneficios de comer almendras todos los días y cuántas deberías consumir

¿Qué sucede en nuestro cuerpo si comemos todos los días lo mismo?

¿Qué sucede en nuestro cuerpo si comemos todos los días lo mismo?

Qué fue de la vida de Belén, la tucumana que inspiró la película de Dolores Fonzi

Qué fue de la vida de "Belén", la tucumana que inspiró la película de Dolores Fonzi

Grounding: los motivos por los que deberías caminar descalzo en diferentes etapas de tu vida

Grounding: los motivos por los que deberías caminar descalzo en diferentes etapas de tu vida

Lo más popular
Las otras batallas de Tucumán
1

Las otras batallas de Tucumán

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
2

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
3

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
5

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico
6

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Más Noticias
Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Comentarios