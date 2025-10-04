Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado

Las elecciones legislativas del 26 de octubre presentan una oferta electoral amplia, con más de 2.700 candidatos registrados. Sin embargo, un dato sobresale en medio de la diversidad de partidos: sólo el 29% de las listas para diputados nacionales están encabezadas por mujeres. En otras palabras, apenas tres de cada diez propuestas llevan a una mujer en el primer lugar. La situación para el Senado es todavía menos igualitaria, con el 24% de las nóminas lideradas por candidatas.
En la Argentina rige la Ley 27.412 de Paridad de Género, sancionada en 2017, que obliga a intercalar candidatos varones y mujeres en las listas. Aunque la norma se cumple en la integración en segundo puesto, los primeros lugares -los que aseguran la llegada al Congreso- siguen concentrados en manos de hombres.
La Cámara Nacional Electoral, que oficializó los datos el 22 de septiembre, confirma la tendencia: de 220 listas presentadas en todo el país para la Cámara de Diputados, únicamente 63 son lideradas por mujeres. Y lo mismo sucede con sólo 17 de las 70 en carrera para el Senado.
Elección de diputados: provincias con mayor y menor representación femenina
La brecha de género varía de acuerdo al peso electoral de cada distrito. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de 17 listas, sólo dos llevan a una mujer al frente (12%). En Córdoba, ocurre algo similar: 3 de 18 boletas son lideradas por mujeres (17%).
En contraste, seis listas de las nueve listas de diputado de Neuquén están encabezadas por candidatas. Le siguen Salta, Jujuy, Río Negro y La Pampa con porcentajes que rondan entre el 40 y el 44%.
En el extremo opuesto, San Juan registra apenas un 11% de mujeres al frente y Santa Cruz un 13%, ambas con una sola candidata en la primera posición.
Tucumán y el peso de sus listas
La provincia sigue la tendencia nacional. Tucumán renueva cuatro escaños en Diputados. Si bien la ley garantiza la alternancia en las nóminas, la mayoría de los primeros lugares en las boletas locales están ocupados por hombres.
Según datos de la Cámara Nacional Electoral, tres de las nueve listas llevan a mujeres en la primera posición. Se trata de las nóminas de Creo, que lidera la diputada saliente Paula Omodeo; del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Alejandra Arreguez y de Partido Política para la Clase Obrera de Margarita Raquel Grassino.
Cómo se distribuyen las fuerzas políticas
Entre las agrupaciones, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad es el espacio con mayor presencia de mujeres en el primer lugar: 13 listas encabezadas por candidatas. En cambio, La Libertad Avanza concentra la mayoría de hombres: 18 de sus 24 boletas para diputados nacionales tienen a varones al frente, mientras que las mujeres lideran en distritos de menor peso electoral.
El peronismo, bajo distintas denominaciones, presenta 27 listas para la Cámara baja: 18 encabezadas por hombres y 9 por mujeres. En Buenos Aires, CABA, Córdoba y Mendoza, los primeros lugares están ocupados casi en su totalidad por candidatos masculinos. En Tucumán, las principales alianzas políticas también colocaron a varones en el primer lugar de sus listas, lo que reduce las posibilidades de que una mujer encabece la representación provincial en el Congreso.
La norma de paridad buscó garantizar una representación más equitativa, pero los números de 2025 confirman que los espacios de poder siguen marcados por la desigualdad en el acceso a las cabezas de lista. El desafío, de cara a los próximos comicios, será transformar la paridad legal en paridad real, tanto en Tucumán como en el resto del país.