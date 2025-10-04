Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado

Las elecciones legislativas del 26 de octubre presentan una oferta electoral amplia, con más de 2.700 candidatos registrados. Sin embargo, un dato sobresale en medio de la diversidad de partidos: sólo el 29% de las listas para diputados nacionales están encabezadas por mujeres. En otras palabras, apenas tres de cada diez propuestas llevan a una mujer en el primer lugar. La situación para el Senado es todavía menos igualitaria, con el 24% de las nóminas lideradas por candidatas.