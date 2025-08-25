¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

El informe Perfil de País Argentina 2024, elaborado por ONU Mujeres, aporta un diagnóstico preciso sobre la desigualdad en los lugares donde se toman las decisiones más relevantes: la política, los gobiernos locales y la Justicia. Si bien la ley de paridad marcó un hito, la brecha persiste y los desafíos siguen siendo estructurales.
Los datos revelan un panorama mixto. En algunos espacios hubo avances importantes, mientras que en otros los retrocesos o las deudas son más visibles. La foto actual invita a preguntarse por qué la igualdad formal todavía no se traduce en igualdad real.
Paridad política: avances, retrocesos y provincias que siguen en deuda
La normativa de paridad sancionada en 2017 supuso un cambio trascendental en la composición del Congreso nacional. En la actualidad, la Cámara de Diputados cuenta con un 45% de legisladoras, mientras que el Senado alcanzó el 43%. Estos porcentajes posicionan a Argentina como uno de los países con mayor presencia de mujeres en el parlamento de la región.
Sin embargo, el mapa provincial muestra un avance desigual. Mientras que algunas jurisdicciones cumplieron la meta de la paridad, otras continúan rezagadas. Según ONU Mujeres, todavía hay provincias que no aplicaron plenamente el principio, lo que genera fuertes disparidades en la representación femenina. Tucumán figura entre los distritos que aún deben saldar esa deuda.
Las desproporciones evidencian que las leyes, por sí solas, no garantizan un cambio profundo. Las estructuras políticas y las dinámicas partidarias siguen condicionando el acceso de las mujeres a cargos legislativos y ejecutivos.
Sólo el 15% de las intendencias están a cargo de mujeres
Si se baja la lupa al nivel municipal, la desigualdad se hace aún más visible. De los más de 2.200 municipios del país, apenas el 15% están gobernados por mujeres. Este dato refleja que las jefaturas locales siguen siendo un bastión masculino, pese a que en los concejos deliberantes la presencia femenina es mayor.
La explicación combina múltiples factores: el control territorial de los partidos políticos, la resistencia a ceder liderazgos locales, y la dificultad de las mujeres para acceder a financiamiento y redes de apoyo.
Distintas especialistas remarcan que los municipios representan un ámbito clave para el ejercicio del poder político y para el diseño de políticas públicas cercanas a la ciudadanía. La baja participación femenina en este nivel afecta directamente la incorporación de agendas de género en la gestión cotidiana.
El techo de cristal en la Justicia
El Poder Judicial presenta un contraste llamativo. Según los datos oficiales, las mujeres constituyen la mayoría del personal en tribunales y juzgados de todo el país. Sin embargo, cuando se observa la distribución en los cargos jerárquicos, la presencia femenina se reduce drásticamente.
La metáfora del “techo de cristal” cobra aquí un sentido literal: las mujeres acceden a la base de la pirámide judicial, pero encuentran barreras invisibles cuando buscan ascender a puestos de decisión. En los superiores tribunales de justicia provinciales, la representación femenina es minoritaria.
Este fenómeno refleja la persistencia de sesgos de género en la designación de magistrados y en los procesos de selección. También muestra la necesidad de políticas específicas que promuevan la equidad en la carrera judicial.
Tucumán y la deuda con la paridad legislativa
El caso tucumano se destaca en el informe como un ejemplo de deuda pendiente. Aunque la provincia tuvo avances en materia de género, todavía no cuenta con una ley que asegure la paridad plena en su legislatura.
En la actualidad, el número de mujeres en la Honorable Legislatura de Tucumán no alcanza la equidad con los varones. Esta brecha repercute en la posibilidad de impulsar leyes y debates con una perspectiva inclusiva.
Entre la norma y la práctica: lo que falta para llegar a la igualdad real
Los avances normativos en Argentina son innegables, pero los datos demuestran que la igualdad formal no basta. Existen obstáculos culturales, políticos y económicos que siguen limitando la participación de las mujeres en espacios de decisión.
La concentración del poder en los varones se traduce en políticas públicas que no siempre contemplan la diversidad de miradas. A su vez, la falta de mujeres en puestos jerárquicos desalienta a las generaciones jóvenes que buscan referentes femeninos en la política y en la Justicia.
La mirada de las nuevas generaciones
Un dato alentador es que cada vez más jóvenes se muestran interesadas en la política y en la militancia social. Este fenómeno puede convertirse en un motor de cambio para ampliar la representación femenina en los próximos años.
La demanda de mayor igualdad ya no proviene únicamente de los movimientos feministas, sino también de sectores estudiantiles, organizaciones comunitarias y colectivos juveniles que exigen transformaciones profundas en la forma de hacer política.
Esa presión social resulta clave para que las instituciones aceleren el paso y para que el cambio no quede limitado al plano formal.