¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

Paridad política: avances, retrocesos y provincias que siguen en deuda

La normativa de paridad sancionada en 2017 supuso un cambio trascendental en la composición del Congreso nacional. En la actualidad, la Cámara de Diputados cuenta con un 45% de legisladoras, mientras que el Senado alcanzó el 43%. Estos porcentajes posicionan a Argentina como uno de los países con mayor presencia de mujeres en el parlamento de la región.