Milei y Macri retomaron el diálogo y planifican posibles cambios en el gabinete tras las elecciones

Milei y Macri habían retomado el contacto previamente a través de un mensaje de agradecimiento por el apoyo de Macri a la ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina. Tras una reunión entre Francos y Macri en un evento, los tres líderes se reunieron el domingo. Macri expresó en redes sociales su vocación de "decirle la verdad al Presidente" sobre la situación del país y "encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".