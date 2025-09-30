Secciones
Milei y Macri retomaron el diálogo y planifican posibles cambios en el gabinete tras las elecciones

La reunión se concretó el domingo, duró tres horas y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Hace 9 Min

El presidente Javier Milei y su predecesor, Mauricio Macri, se reunieron el domingo en la Quinta de Olivos, lo que marcó un acercamiento entre ambos líderes con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y avanzar en las reformas propuestas por la actual administración. Según trascendió, se planea un nuevo encuentro esta semana.

La reunión del domingo, que duró tres horas y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, permitió a Macri compartir su visión sobre la situación del país, al enfatizar la necesidad de un mayor diálogo con otros sectores políticos para superar recientes obstáculos legislativos. Si bien no se discutieron cargos, se remarcó la importancia de construir una mayor gobernabilidad.

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió el fundador de PRO en su cuenta de X.

¿Habrá cambios en el gabinete?

Este acercamiento se produjo en medio de especulaciones sobre posibles cambios en el Gabinete a partir de diciembre. Milei reconoció la posibilidad de realizar ajustes, que incluyen la incorporación de figuras de otros espacios políticos, como el PRO.

Todos estos movimientos se dan en medio de las especulaciones por los posibles cambios en el Gobierno a partir de diciembre. “A ver, en principio, va a haber recambios porque (el ministro de Defensa, Luis) Petri va a ganar en la provincia de Mendoza, y lo va a hacer con amplitud, y (su par de Seguridad, Patricia) Bullrich va a hacer lo mismo en la ciudad de Buenos Aires”, señaló Milei esta mañana.

Milei y Macri habían retomado el contacto previamente a través de un mensaje de agradecimiento por el apoyo de Macri a la ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina. Tras una reunión entre Francos y Macri en un evento, los tres líderes se reunieron el domingo. Macri expresó en redes sociales su vocación de "decirle la verdad al Presidente" sobre la situación del país y "encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

El Presidente señaló que los cambios en el Gabinete podrían ser necesarios debido a posibles victorias de miembros del Gobierno en elecciones provinciales y en la ciudad de Buenos Aires, lo que requeriría una "recalibración" del equipo. No descartó la incorporación de figuras del PRO, citando el ejemplo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre los nombres que se mencionan para posibles incorporaciones al gobierno se encuentra el del diputado Diego Santilli, aunque no hay confirmación oficial al respecto. 

