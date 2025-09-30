Secciones
Política

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
Manuel Adorni. Manuel Adorni.
Hace 44 Min

El kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto de ley para blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta de un 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), que tiene a su cargo tres centrales nucleares, tal como lo anunció el Gobierno pasada a través del vocero presidencial Manuel Adorni.

La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), y de otros 24 senadores de la principal bancada de oposición de la Cámara alta. Además, fue presentado esta tarde durante una actividad que tuvo como escenario la sede nacional del PJ y se desarrolló bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”.

Interés público y estratégico

El texto tiene apenas cuatro artículos resolutivos y en el primero se declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino”. Y en clara respuesta a lo anunciado por el Gobierno, en el artículo 3 se exceptúa a Nucleoléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases, que en su articulado facultó al Poder Ejecutivo a realizar acciones de venta o cesión de empresas públicas.

En su cuarto artículo, la iniciativa “deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima ”.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaJosé MayansManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

Lo más popular
Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de Peaky Blinders
1

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de "Peaky Blinders"

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global
2

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales
3

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera
4

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

La preservación del patrimonio en los Valles

Más Noticias
Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de Peaky Blinders

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de "Peaky Blinders"

Comentarios