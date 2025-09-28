Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

El último tramo del año llega con un refuerzo clave para jubilados y pensionados: el medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario se liquida junto con los haberes habituales y se calcula sobre la mejor remuneración percibida en los últimos seis meses.
De esta manera, en diciembre los beneficiarios recibirán:
Haberes correspondientes al mes.
Incremento por movilidad previsional.
Medio aguinaldo (SAC).
Calendario de pagos noviembre 2025 para jubilados y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los pagos de noviembre comenzarán el 10, en orden escalonado según la terminación del DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1 → 10/11
DNI terminados en 2 y 3 → 11/11
DNI terminados en 4 y 5 → 12/11
DNI terminados en 6 y 7 → 13/11
DNI terminados en 8 y 9 → 14/11
Jubilados con haberes mínimos (SIPA)
DNI 0 → 10/11
DNI 1 → 11/11
DNI 2 → 12/11
DNI 3 → 13/11
DNI 4 → 14/11
DNI 5 → 17/11
DNI 6 → 18/11
DNI 7 → 19/11
DNI 8 y 9 → 20/11
Jubilados con haberes superiores al mínimo
DNI 0 y 1 → 21/11
DNI 2 y 3 → 25/11
DNI 4 y 5 → 26/11
DNI 6 y 7 → 27/11
DNI 8 y 9 → 28/11
Calendario de pagos diciembre 2025 para jubilados y pensionados
En diciembre, además del haber mensual, se sumará el aguinaldo. El cronograma definido por Anses se desarrollará entre el 9 y el 23 de diciembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1 → 09/12
DNI 2 y 3 → 10/12
DNI 4 y 5 → 11/12
DNI 6 y 7 → 12/12
DNI 8 y 9 → 12/12
Jubilados con haberes mínimos (SIPA)
DNI 0 → 09/12
DNI 1 → 10/12
DNI 2 y 3 → 11/12
DNI 4 y 5 → 12/12
DNI 6 y 7 → 15/12
DNI 8 y 9 → 16/12
Jubilados con haberes superiores al mínimo
DNI 0 y 1 → 17/12
DNI 2 y 3 → 18/12
DNI 4 y 5 → 19/12
DNI 6 y 7 → 22/12
DNI 8 y 9 → 23/12
Claves del cobro del aguinaldo para jubilados
Se liquida automáticamente junto con el haber mensual.
El cálculo se hace sobre la mejor remuneración de los últimos seis meses.
Todos los jubilados y pensionados alcanzados por el régimen nacional lo perciben.