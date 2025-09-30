Secciones
Cuánto cobrarán los colectiveros con el último aumento salarial

Las últimas paritarias se retrasaron por el esquema de subsidios estatales que condiciona la estructura de costos del sector.

Hace 1 Hs

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró un nuevo acuerdo salarial para sus trabajadores. El gremio nuclea a los choferes del transporte urbano, interurbano y de larga distancia, que se verán beneficiados por los resultados de las últimas paritarias.

El convenio salarial indica los sueldos de choferes de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los nuevos montos están nucleados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 460/1973 y contemplan ingresos como el sueldo básico y los viáticos diarios.

Entre julio y noviembre, los trabajadores del transporte lograron un aumento acumulado del 11.5% entre julio y noviembre. Las paritarias se retrasaron, en primer lugar, por el esquema de subsidios estatales que condiciona la estructura de costos del sector y, en segundo lugar, por una interna sindical que UTA atraviesa desde hace años.

Salario de colectiveros en octubre 2025

El salario básico de los trabajadores del transporte urbano se mantiene sin cambios. Pero los viáticos aumentaron a $13.000 en el día. Si el ingreso mínimo estaba en $1.300.000, con los viáticos se estima un monto mensual de $1.612.000. Pero estos haberes solo aplican a quienes realizan jornada completa.

Dentro del sueldo de los colectiveros, los viáticos son fundamentales ya que hacen una diferencia notoria cada mes. También se plantea como un alivio frente a los aumentos por inflación que representan un aumento en el costo diario de vida en movilidad, alimentación y vivienda para muchos.

En noviembre el salario mínimo ascenderá a $1.370.000 pero los viáticos se mantendrán en los $13.000 de octubre. Para el penúltimo mes del año, se estima un salario de $1.682.000 que consolidará un incremento acumulado del 11.5% respecto a los sueldos del primer semestre de 2025.

Temas Unión Tranviarios AutomotorUnión Tranviarios Automotor UTA
