Secciones
EconomíaNoticias económicas

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

Desde el próximo mes regirá una nueva escala salarial para el rubro.

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre
Hace 1 Hs

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) anunció una buena noticia para los trabajadores del rubro. Niñeras, empleadas domésticas, cuidadores de personas y caseros recibirán un pago diferencial en octubre. El salario llegará no solo con un aumento, sino que empleadores deberán pagar también un bono.

Salario docente: ¿cuánto cobran las maestras argentinas en septiembre de 2025?

Salario docente: ¿cuánto cobran las maestras argentinas en septiembre de 2025?

Todas las categorías, modalidades de trabajo y cargas horarias de la CNTCP ingresan en el esquema de incrementos que quedó actualizado con la Resolución 1/2025. Quedarán incluídos quienes se desempeñen tanto en jornada completa como en media jornada. El pago extra ya se abonó en septiembre y volverá a abonarse con un carácter no remunerativo.

La presidenta de la CNTCP, Sara Gatti, explicó que se trató de "un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías: supervisoras, caseros, cocineras, asistentes de personas y personal de tareas generales".

Salario de las niñeras y empleadas domésticas en octubre

El salario mensual para las niñeras que trabajan a jornada completa con retiro -es decir, saliendo del lugar en el que prestan servicios- es de $416.485,63. En cambio, las personas que se desempeñan sin retiro, cobran $464.129,59. Por otra parte, el salario con retiro es de $263.519 para la media jonada, es decir, para quienes tienen una carga de cuatro horas, cinco días por semana. Para las personas sin retiro, asciende a $294.657.

Aunque se asignó un bono no remunerativo de $9.500, no todos los trabajadores de casas particulares lo recibirán, sino quienes tengan una carga horaria mínima de 16 horas. Los ajustes consolidan el salario mínimo por hora y mes para septimbre y octubre de 2025, finalizando el plan de aumentos previso.

Estos incrementos apuntan a generar una mejor situación en cuanto a condiciones laborales reoconociendo el aporte que hacen los trabajadores de casas particulares. El Ministerio de Trabajo invitó a conocer las nuevas escalas salariales y a registrar a los empleados para garantizar sus derechos laborales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Aumentan las prepagas en octubre: de cuánto será la suba de los planes

Aumentan las prepagas en octubre: de cuánto será la suba de los planes

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales
6

El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales

Más Noticias
Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Comentarios