Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

Salario de las niñeras y empleadas domésticas en octubre

El salario mensual para las niñeras que trabajan a jornada completa con retiro -es decir, saliendo del lugar en el que prestan servicios- es de $416.485,63. En cambio, las personas que se desempeñan sin retiro, cobran $464.129,59. Por otra parte, el salario con retiro es de $263.519 para la media jonada, es decir, para quienes tienen una carga de cuatro horas, cinco días por semana. Para las personas sin retiro, asciende a $294.657.