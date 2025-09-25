Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) anunció una buena noticia para los trabajadores del rubro. Niñeras, empleadas domésticas, cuidadores de personas y caseros recibirán un pago diferencial en octubre. El salario llegará no solo con un aumento, sino que empleadores deberán pagar también un bono.
Todas las categorías, modalidades de trabajo y cargas horarias de la CNTCP ingresan en el esquema de incrementos que quedó actualizado con la Resolución 1/2025. Quedarán incluídos quienes se desempeñen tanto en jornada completa como en media jornada. El pago extra ya se abonó en septiembre y volverá a abonarse con un carácter no remunerativo.
La presidenta de la CNTCP, Sara Gatti, explicó que se trató de "un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías: supervisoras, caseros, cocineras, asistentes de personas y personal de tareas generales".
Salario de las niñeras y empleadas domésticas en octubre
El salario mensual para las niñeras que trabajan a jornada completa con retiro -es decir, saliendo del lugar en el que prestan servicios- es de $416.485,63. En cambio, las personas que se desempeñan sin retiro, cobran $464.129,59. Por otra parte, el salario con retiro es de $263.519 para la media jonada, es decir, para quienes tienen una carga de cuatro horas, cinco días por semana. Para las personas sin retiro, asciende a $294.657.
Aunque se asignó un bono no remunerativo de $9.500, no todos los trabajadores de casas particulares lo recibirán, sino quienes tengan una carga horaria mínima de 16 horas. Los ajustes consolidan el salario mínimo por hora y mes para septimbre y octubre de 2025, finalizando el plan de aumentos previso.
Estos incrementos apuntan a generar una mejor situación en cuanto a condiciones laborales reoconociendo el aporte que hacen los trabajadores de casas particulares. El Ministerio de Trabajo invitó a conocer las nuevas escalas salariales y a registrar a los empleados para garantizar sus derechos laborales.