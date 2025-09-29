Secciones
Triple crimen: se negó a declarar Ariel Giménez, el detenido que habría cavado los pozos

La justicia busca establecer el grado de participación de cada uno de los implicados y determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Hace 1 Hs

 Ariel Giménez, de 29 años, se negó a declarar ante la fiscalía en la causa por el triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Giménez, señalado como el sexto detenido en la investigación, compareció ante el fiscal Adrián Arribas, pero decidió guardar silencio.

De acuerdo con la investigación, Giménez habría sido contratado para cavar los pozos en los que luego fueron enterrados los cuerpos de las tres jóvenes. Tras el crimen, las víctimas habrían sido ocultadas bajo una carpeta de hormigón para dificultar el hallazgo.

El caso, que conmovió a la provincia de Buenos Aires, sigue sumando nuevos detenidos y líneas de investigación. La justicia busca establecer el grado de participación de cada uno de los implicados y determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato.

