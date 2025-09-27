Secciones
“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas; esto no puede seguir así”, dijo el abuelo de las víctimas del triple crimen narco

Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, pidió justicia y seguridad.

Hace 2 Hs

Familiares de las tres víctimas del triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela encabezaron este sábado una movilización desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para reclamar justicia y medidas de seguridad. Entre ellos se encontraba Antonio, abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las jóvenes asesinadas.

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó Antonio durante la marcha.

El hombre afirmó que se hizo presente en la movilización para que los gobernantes “escuchen” y agradeció el acompañamiento de la sociedad. “Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”.

En el cierre del recorrido, Antonio habló con la prensa y destacó que la fuerza para continuar la lucha se la brinda “todo el país”, además de expresar su confianza en la Justicia. “No esperábamos tener tanto apoyo, solo quiero agradecer”, agregó.

Por su parte, Federico, primo de las víctimas, enfatizó que la familia estará presente cada vez que se convoquen marchas relacionadas con el caso.

La movilización contó con la participación de vecinos y organizaciones sociales, quienes se sumaron al reclamo de justicia y medidas concretas para frenar la violencia ligada al narcotráfico en la región.

