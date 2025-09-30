Secciones
Salario de empleados de comercio: octubre llega con un nuevo aumento en el sueldo

Los gremios y las empresas acordaron un aumento porcentual y una suma fija para el próximo mes.

Salario de empleados de comercio: octubre llega con un nuevo aumento en el sueldo
Hace 1 Hs

El mes de octubre llega con una buena noticia para los empleados de comercio. El próximo ciclo laboral tendrá un incremento salarial, por lo que los trabajadores verán una diferencia en el pago a fin de mes. Los gremios acordaron un aumento del 1% en los sueldos básicos y se pagará también el bono de $40.000.

Se trata del último acuerdo entre los gremios y los representantes de las empresas en las últimas reuniones por paritarias. En el encuentro se establecieron sumas mensuales del 1%, además de la suma fija hasta diciembre. En total, con los bonos se pagarán $120.000 pero será en tres cuotas.

Cuánto cobrarán empleados de comercio en octubre

 En medio de la inflación, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios consiguió que el piso salarial para todas las categorías supere el millón de pesos, marcando un antecedente clave en la discusión paritaria.

Los empleados de comercio verán en octubre el impacto de los acuerdos logrados en paritaria. Para saber cuánto les corresponde cobrar, deberán tener en cuenta la grilla de Faecys:

Personal de maestranza

- Maestranza A: $1.075.875

- Maestranza B: $1.078.874

- Maestranza C: $1.089.380

Administrativos

- Administrativo A: $1.087.131

- Administrativo B: $1.091.637

- Administrativo C: $1.096.137

- Administrativo D: $1.109.648

- Administrativo E: $1.120.904

- Administrativo F: $1.137.415

Cajeros

- Cajero A: $1.090.882

- Cajero B: $1.096.137

- Cajero C: $1.102.893

Auxiliares

- Auxiliar A: $1.090.882

- Auxiliar B: $1.098.387

- Auxiliar C: $1.123.155

Auxiliares especializados

- Auxiliar Especializado A: $1.099.891

- Auxiliar Especializado B: $1.113.399

Vendedores

- Vendedor A: $1.090.882

- Vendedor B: $1.120.904

- Vendedor C: $1.131.297

- Vendedor D: $1.137.415

El acuerdo salarial vigente estipula que desde julio los empleados de comercio recibirán un aumento que se mantendrá de forma equitativa hasta diciembre. El aumento es del 1% por cada mes y aún falta un 3% correspondiente a octubre, noviembre y diciembre. Además, se pagaron tres sumas fijas de $40.000 y quedan tres más por el último trimestre del año.

