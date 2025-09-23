Secciones
Así será el aumento y el bono para Empleados de Comercio en septiembre 2025

Todos los detalles de la paritaria.

ACUERDO SALARIAL. Empleados de comercio perciben en septiembre el 1% adicional previsto en paritarias más la suma fija de $ 40.000. ACUERDO SALARIAL. Empleados de comercio perciben en septiembre el 1% adicional previsto en paritarias más la suma fija de $ 40.000. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

El gremio mercantil, que agrupa a más de un millón de trabajadores en todo el país, inicia en septiembre un nuevo tramo de su paritaria 2025. Este mes, los Empleados de Comercio recibirán un aumento del 1% sobre el básico de junio, junto con el cobro de una suma fija no remunerativa, prevista para los seis meses del segundo semestre.

Paritaria de Empleados de Comercio 2025: detalle del aumento

El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, establece un incremento total del 6%, que se abonará de manera escalonada entre julio y diciembre. Además, se mantendrá una suma extraordinaria de $40.000 mensuales, que en diciembre se incorporará al sueldo básico de convenio para consolidar la remuneración de enero de 2026.

Distribución del aumento en 2025

El aumento total del 6% se aplicará en seis etapas iguales:

Julio: +1%

Agosto: +1%

Septiembre: +1%

Octubre: +1%

Noviembre: +1%

Diciembre: +1%

Cómo se compone el sueldo de Empleados de Comercio en septiembre 2025

El salario mercantil se estructura en cuatro componentes principales:

Sueldo básico: según categoría laboral.

Suma fija no remunerativa: $40.000 por mes desde julio hasta diciembre 2025.

Antigüedad: 1% por cada año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.

Presentismo: regulado por el artículo 40 del CCT 130/75.

En septiembre, los trabajadores cobrarán su básico actualizado en un 1% más la suma fija mensual de $40.000. Por ejemplo, en agosto se abonó un 2% acumulado sobre el básico de junio más un bono de $80.000, correspondiente a julio y agosto.

Sueldos de septiembre 2025 por categoría

Con el 1% de aumento y el bono extraordinario, los salarios de jornada completa quedan así:

Administrativos

Administrativo A: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062

Administrativo B: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525

Administrativo C: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982

Vendedores

Vendedor A: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777

Vendedor B: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080

Vendedor C: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510

Auxiliares

Auxiliar A: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777

Auxiliar B: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210

Auxiliar C: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740

Estos valores se actualizarán en octubre, noviembre y diciembre, mientras que desde enero de 2026, el adicional no remunerativo se incorporará al sueldo básico de convenio.


