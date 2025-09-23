Así será el aumento y el bono para Empleados de Comercio en septiembre 2025

El gremio mercantil, que agrupa a más de un millón de trabajadores en todo el país, inicia en septiembre un nuevo tramo de su paritaria 2025. Este mes, los Empleados de Comercio recibirán un aumento del 1% sobre el básico de junio, junto con el cobro de una suma fija no remunerativa, prevista para los seis meses del segundo semestre.
Paritaria de Empleados de Comercio 2025: detalle del aumento
El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, establece un incremento total del 6%, que se abonará de manera escalonada entre julio y diciembre. Además, se mantendrá una suma extraordinaria de $40.000 mensuales, que en diciembre se incorporará al sueldo básico de convenio para consolidar la remuneración de enero de 2026.
Distribución del aumento en 2025
El aumento total del 6% se aplicará en seis etapas iguales:
Julio: +1%
Agosto: +1%
Septiembre: +1%
Octubre: +1%
Noviembre: +1%
Diciembre: +1%
Cómo se compone el sueldo de Empleados de Comercio en septiembre 2025
El salario mercantil se estructura en cuatro componentes principales:
Sueldo básico: según categoría laboral.
Suma fija no remunerativa: $40.000 por mes desde julio hasta diciembre 2025.
Antigüedad: 1% por cada año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.
Presentismo: regulado por el artículo 40 del CCT 130/75.
En septiembre, los trabajadores cobrarán su básico actualizado en un 1% más la suma fija mensual de $40.000. Por ejemplo, en agosto se abonó un 2% acumulado sobre el básico de junio más un bono de $80.000, correspondiente a julio y agosto.
Sueldos de septiembre 2025 por categoría
Con el 1% de aumento y el bono extraordinario, los salarios de jornada completa quedan así:
Administrativos
Administrativo A: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
Administrativo B: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
Administrativo C: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
Vendedores
Vendedor A: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
Vendedor B: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080
Vendedor C: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510
Auxiliares
Auxiliar A: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
Auxiliar B: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210
Auxiliar C: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740
Estos valores se actualizarán en octubre, noviembre y diciembre, mientras que desde enero de 2026, el adicional no remunerativo se incorporará al sueldo básico de convenio.