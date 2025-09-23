Así será el aumento y el bono para Empleados de Comercio en septiembre 2025

El gremio mercantil, que agrupa a más de un millón de trabajadores en todo el país, inicia en septiembre un nuevo tramo de su paritaria 2025. Este mes, los Empleados de Comercio recibirán un aumento del 1% sobre el básico de junio, junto con el cobro de una suma fija no remunerativa, prevista para los seis meses del segundo semestre.