¿Qué es NASA, la empresa estatal que el Gobierno de Milei intentará privatizar?

La misión principal de NASA es garantizar la generación de energía en condiciones seguras y eficientes, comercializarla en el mercado eléctrico y llevar adelante proyectos que aseguren la continuidad operativa de las centrales. También trabaja en la extensión de vida útil de las plantas existentes y en la planificación de nuevas instalaciones. Este último punto fue incorporado por el Gobierno al decreto que autoriza la venta del 44% de su composición accionaria, ya que sostiene que, para mantener el ajuste fiscal, es necesaria la incorporación de capitales privados.