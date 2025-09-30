Secciones
¿Qué es NASA, la empresa estatal que el Gobierno de Milei intentará privatizar?

Fue fundada en 1994 y es dirigida por el ex Jefe de Asesores de Milei. El estado conservaría el 51% de las acciones. La resistencia de la oposición.

ENERGÍA. Nucleoeléctrica Argentina S.A. se encarga de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica generada en las tres centrales nucleares del país. ENERGÍA. Nucleoeléctrica Argentina S.A. se encarga de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica generada en las tres centrales nucleares del país. FOTO TOMADA DE X.COM/NUCLEOELECTRONICA
Hace 36 Min

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) es la compañía estatal que se ocupa de operar y administrar las centrales nucleares del país, un rol estratégico en la producción de energía eléctrica. Fundada en 1994, tiene bajo su responsabilidad tres instalaciones fundamentales: Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto suman una potencia instalada de 1.763 MW. Esta mañana, el presidente Javier Milei firmó el decreto que autoriza la privatización parcial de la empresa, pese a la negativa planteada desde la oposición, en el Congreso de la Nación.

La misión principal de NASA es garantizar la generación de energía en condiciones seguras y eficientes, comercializarla en el mercado eléctrico y llevar adelante proyectos que aseguren la continuidad operativa de las centrales. También trabaja en la extensión de vida útil de las plantas existentes y en la planificación de nuevas instalaciones. Este último punto fue incorporado por el Gobierno al decreto que autoriza la venta del 44% de su composición accionaria, ya que sostiene que, para mantener el ajuste fiscal, es necesaria la incorporación de capitales privados.

Funciones y responsabilidades de la NASA

Entre sus tareas fundamentales de la NASA se destacan cuatro ejes de gestión:

- Operación de centrales nucleares, ya que la empresa controla y administra las tres plantas en actividad en el país.

- Generación de energía eléctrica: produce electricidad a partir de la energía nuclear, aportando generación de base al sistema nacional.

- Comercialización: vende la electricidad producida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

- Gestión de proyectos estratégicos: planifica y ejecuta obras claves para extender la vida de las centrales y asegurar su funcionamiento en el largo plazo.

¿Cuáles son las Centrales Nucleares que opera la NASA?

La Central Nuclear Atucha I, inaugurada en 1974, marcó un hito al convertirse en la primera planta de su tipo en América Latina. Atucha II, puesta en marcha en 2014, incrementó la capacidad del sistema con tecnología más moderna. Por su parte, la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, concluyó recientemente un proyecto de Extensión de Vida que le permitirá seguir en actividad por 30 años adicionales.

La NASA como matriz energética del país

La energía producida por NASA representa un aporte clave para el abastecimiento eléctrico nacional. Al tratarse de generación de base, su aporte es constante, lo que refuerza la estabilidad del sistema. Además, la producción nuclear es considerada limpia y competitiva, lo que ubica a la empresa en el centro de la estrategia energética argentina.

Actualmente, la propiedad accionaria de la compañía se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (1%).

¿Quién es Demian Reidel, el presidente de la NASA?

Desde abril de este año, NASA es conducida por Demian Reidel, economista y físico que fue vicepresidente segundo del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri y luego jefe de asesores de Javier Milei. Su designación en la empresa respondió a la necesidad de preparar el camino para el proceso de privatización anunciado por el Ejecutivo.

Esta mañana Milei firmó el decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece el inicio de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. El esquema aprobado prevé la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, y la creación de un Programa de Propiedad Participada que asignará el 5% de las acciones a los trabajadores. Con este diseño, el Estado retendrá el 51% y mantendrá el control de la compañía.

