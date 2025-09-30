Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comenzaría a escribirse hoy el futuro urbanístico de Yerba Buena, de cara al próximo cuarto de siglo. A las 16 está convocada la sesión especial del Concejo Deliberante para debatir el nuevo Código de Planeamiento Urbano (COU), cuyo proyecto fue trabajado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Luego de algunos intentos frustrados el mes pasado, se estima que esta vez habrá quórum y que se escucharán cruces acalorados en el recinto dado que la oposición manifestó numerosos reparos sobre la propuesta. Uno de los puntos de conflicto son las construcciones en altura.