Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comenzaría a escribirse hoy el futuro urbanístico de Yerba Buena, de cara al próximo cuarto de siglo. A las 16 está convocada la sesión especial del Concejo Deliberante para debatir el nuevo Código de Planeamiento Urbano (COU), cuyo proyecto fue trabajado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Luego de algunos intentos frustrados el mes pasado, se estima que esta vez habrá quórum y que se escucharán cruces acalorados en el recinto dado que la oposición manifestó numerosos reparos sobre la propuesta. Uno de los puntos de conflicto son las construcciones en altura.
Luego de algunos desencuentros y de licencias de ediles oficialistas y opositores, está previsto que los 10 concejales estén hoy en la sesión que presidirá Javier Jantus (Cambia Tucumán). Junto a él se prevé que acompañen la propuesta Agustina Simón Padrós (vicepresidenta primera), Gabriela Garolera ((vicepresidenta segunda), Mauricio Argiró y Franco Marigliano. Mientras que se vienen expresando en contra María Decoud Griet, Mercedes Moraiz, Rafael Olea, Walter “Kabuby” Aráoz y Álvaro Apud.
El Código de Planeamiento vigente (Ordenanza 613) data de 1994. Los cambios urbanos, sociales, territoriales y el incremento demográfico ocurridos durante 30 años hicieron que la normativa actual quedara casi obsoleta hace tiempo, según sostuvo el oficialismo. La oposición, por su parte, remarcó que se hicieron modificaciones a la norma actual y que no comprende la prisa por que se apruebe el dictamen de unas 225 páginas.
“Código de edificación”
Decoud Griet (Creo en mi ciudad) se expresó en desacuerdo con la propuesta. Afirmó que no le brindaron acceso a los planos y que hay instituciones que considera clave que no fueron consultadas, como Recursos Hídricos o la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Afirmó que no se hicieron estudios de tránsito, de agua, de cloacas o ambientales.
Consideró que no existe un apuro real para que se apruebe el nuevo COU. “Es un tema político, saben que tienen los votos. Pero es una irresponsabilidad total porque no tienen un estudio real. Esto es un código de edificación, no de ordenamiento urbano”, arremetió en diálogo con este diario.
La propuesta que se trabajó durante casi dos años contempla detalles específicos en cuanto a la altura de las construcciones. Indica la altura máxima de los inmuebles según las diferentes áreas urbanas y corredores comerciales del municipio. En algunos sectores, el máximo serán cinco pisos y, en otros, como en el casco viejo, sólo planta baja y un piso. Además, fija límites de 250 metros de extensión para barrios privados y prioriza la construcción de viviendas por sobre locales comerciales, según el oficialismo.
“Cuida las alturas”
El intendente, Pablo Macchiarola, insistió en que la ciudad no puede seguir con un código con más de 30 años, con cada vez más proyectos que son aprobados por vía de excepción. “Para que eso no siga ocurriendo es que ponemos blanco sobre negro sobre estas cuestiones de la construcción y cuántos pisos tenés que hacer, y las zonas protegidas patrimoniamente como el casco viejo”, dijo a LGPlay.
Simón Padrón, en tanto, aseguró que el trabajo que encabezó la arquitecta Isabel Salas es superador al COU actual. “Cuida mucho más las alturas; antes dependía del tamaño del terreno. Queda prohibido construir sobre medianeras. Es un código más conservador, que cuida más la naturaleza”, expresó. Remarcó que la propuesta llegó al Concejo en diciembre de 2024. “Que esté por terminar el año y no salga es vergonzoso; espero que vayan a dar quórum. El lugar donde se debate es en el recinto”, mencionó.
Apud, por su parte, insistió con que se trata de la ordenanza más importante de los últimos 30 años, por lo que pedirán la vuelta a comisión para un estudio en mayor profundidad. Estimó que la votación saldría cinco a cinco, pero que el oficialismo se impondría porque el voto del presidente del Concejo desempata. “No queremos rechazarlo, sino que vuelva a la comisión y que se siga estudiando”, dijo.
Aráoz, por su parte, consideró que la propuesta del oficialismo responde a presiones por parte de desarrolladores inmobiliarios. “Este proyecto que viene a terminar de destruir Yerba Buena y San José, convirtiéndola en una ciudad vertical”, protestó.