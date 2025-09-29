Pablo Macchiarola: “El nuevo Código de Ordenamiento Urbano es clave para los próximos 15 años de Yerba Buena”

La agenda urbana no se agota en la normativa edilicia. Consultado sobre el tránsito, el intendente reconoció los cuellos de botella y adelantó obras clave, como el ensanche de la avenida Solano Vera y la repavimentación de la calle La Madrid, que permitirán ordenar la circulación con cambios de sentido y sin necesidad de instalar semáforos de cuatro tiempos.