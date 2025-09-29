Pablo Macchiarola: “El nuevo Código de Ordenamiento Urbano es clave para los próximos 15 años de Yerba Buena”

Yerba Buena atraviesa un momento decisivo en su planificación urbana. Mañana, el Concejo Deliberante debatirá el proyecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, normativa que reemplazaría al vigente desde 1994 y que, según el intendente Pablo Macchiarola, es indispensable para acompañar el crecimiento acelerado de la ciudad.
“Yerba Buena es una de las cinco ciudades que más ha crecido del norte en los últimos 15 años. No podemos seguir con un código de hace 31 años, pensado para una realidad totalmente distinta”, señaló el jefe municipal en diálogo con LA GACETA.
El proyecto lleva casi dos años de elaboración, con decenas de reuniones en las que participaron colegios profesionales, desarrolladores, vecinos y organizaciones sociales. Para Macchiarola, se trata de “uno de los procesos más participativos y estudiados que tuvo la ciudad”.
Entre los puntos destacados, el nuevo código busca fomentar la construcción de viviendas para atender la fuerte demanda habitacional. Actualmente, la escasa oferta de terrenos e inmuebles encarece tanto la compra como el alquiler y obliga a muchos vecinos a mudarse a otras localidades.
El intendente remarcó que la actualización permitirá terminar con la práctica de aprobar obras por excepción, que se volvió común ante la desactualización de la normativa vigente. “Este código aporta claridad: fija reglas para alturas, zonas de edificación y áreas patrimoniales como el casco viejo”, explicó.
Barrios cerrados y nuevas tipologías
El debate también alcanza al fenómeno de los barrios privados y countries, que marcan la expansión de Yerba Buena. El nuevo código propone reglas claras para estas urbanizaciones, así como la posibilidad de lotes más pequeños y viviendas de menor tamaño, adaptadas a la diversidad de familias actuales.
“No podemos seguir con terrenos de 1.000 metros cuadrados como hace 40 años. Hoy las familias son distintas y hay que facilitar opciones más accesibles, sin perder el carácter residencial, verde y deportivo de la ciudad”, señaló Macchiarola.
“Tenemos muchas expectativas de que haya quórum y de que se dé un debate serio”, concluyó Macchiarola.
Movilidad y tránsito
La agenda urbana no se agota en la normativa edilicia. Consultado sobre el tránsito, el intendente reconoció los cuellos de botella y adelantó obras clave, como el ensanche de la avenida Solano Vera y la repavimentación de la calle La Madrid, que permitirán ordenar la circulación con cambios de sentido y sin necesidad de instalar semáforos de cuatro tiempos.
Además, destacó los controles viales permanentes en la avenida Perón, escenario de alta circulación los fines de semana por eventos deportivos.