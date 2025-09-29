El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

Un mes después de los desencuentros entre el oficialismo y la oposición que frustraron dos sesiones por falta de quórum, el Concejo Deliberante de Yerba Buena debatirá mañana a las 16, con el fin de tratar el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU). Se trata de la norma más importante de los últimos 30 años, según reconocieron los propios ediles que no están alineados con la Intendencia.
La convocatoria fue realizada por el presidente del cuerpo legislativo municipal, Javier Jantus, el pasado jueves. A diferencia de los últimos intentos, trascendió que esta vez la oposición dará quórum para discutir el dictamen del COU que se diseñó a partir de un trabajo que encaró el Departamento Ejecutivo Municipal durante unos dos años, durante un proceso participativo.
“Pronto tendremos un Nuevo Código de Ordenamiento Urbano para Yerba Buena. Se diseñó desde el Ejecutivo y se debatió con vecinos, profesionales e instituciones. Luego pasó al Concejo, donde lo analizamos durante meses junto a técnicos y especialistas de cada área, realizando las modificaciones necesarias, y aportándole una forma jurídica correcta. Con mucha ilusión, presentamos el dictamen final, listo para ser tratado en la próxima sesión”, expresó Jantus en sus redes sociales.
Gran expansión
El edil de Cambia Tucumán mencionó que Yerba Buena está atravesando un momento de gran expansión. “Este Código es la herramienta que necesitamos para darle orden, previsibilidad y futuro a nuestra ciudad”, agregó e invitó a la ciudadanía a participar del debate en avenida Solano Vera 101.
El concejal peronista Walter “Kabuby” Aráoz, por su parte, insistió con su rechazo a la propuesta. “Este código lo diseñaron los empresarios para ganar dinero con el suelo yerbabuenense en detrimento de esta maravillosa ciudad pedemontana, su historia y matriz verde, y de nuestro pueblo. Este proyecto de COU es impulsado por el intendente (Pablo Macchiarola) y presentado por su concejales afines, con el condicionamiento y la presión que ejercen los empresarios imponiendo una agenda política que nada tiene que ver con mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, expresó. Opinó que Yerba Buena se va a transformar en una ciudad vertical, con edificios de cuatro pisos, de cemento y desigual.