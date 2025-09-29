El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El concejal peronista Walter “Kabuby” Aráoz, por su parte, insistió con su rechazo a la propuesta. “Este código lo diseñaron los empresarios para ganar dinero con el suelo yerbabuenense en detrimento de esta maravillosa ciudad pedemontana, su historia y matriz verde, y de nuestro pueblo. Este proyecto de COU es impulsado por el intendente (Pablo Macchiarola) y presentado por su concejales afines, con el condicionamiento y la presión que ejercen los empresarios imponiendo una agenda política que nada tiene que ver con mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, expresó. Opinó que Yerba Buena se va a transformar en una ciudad vertical, con edificios de cuatro pisos, de cemento y desigual.