Vacaciones de verano: cuánto cuestan hoy los pasajes a Mar del Plata y Carlos Paz

Vacaciones de verano: cuánto cuestan hoy los pasajes a Mar del Plata

Junto con Brasil, Mar del Plata es uno de los destinos favoritos para veranear de los argentinos. Viajar en avión es la opción más rápida y tal vez también la más cómoda. Un pasaje de ida para la temporada alta de verano, con salida de Tucumán el 10 de enero, tiene hoy un costo de $254.836 sin contar los costos de tarjeta y otras recargas. El regreso para el 20 de enero, tiene un costo de $402.698: un total de $657.534.