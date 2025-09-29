Vacaciones de verano: cuánto cuestan hoy los pasajes a Mar del Plata y Carlos Paz

Octubre es mes de elecciones en Argentina y, antes de que el resultado influye en la economía nacional, se pueden prever algunos gastos. A dos días de empezar a transitar el último trimestre del año, los argentinos ya pueden empezar a comparar y averiguar precios para sus próximas vacaciones de verano.
El verano está cada vez más cerca y el principal beneficio de planear unas vacaciones con tiempo es que los costos son menores que pagando todo a último momento. El traslado, ya sea en vehículo particular, en avión o en colectivo, es uno de los principales gastos junto con el costo del hospedaje.
Vacaciones de verano: cuánto cuestan hoy los pasajes a Mar del Plata
Junto con Brasil, Mar del Plata es uno de los destinos favoritos para veranear de los argentinos. Viajar en avión es la opción más rápida y tal vez también la más cómoda. Un pasaje de ida para la temporada alta de verano, con salida de Tucumán el 10 de enero, tiene hoy un costo de $254.836 sin contar los costos de tarjeta y otras recargas. El regreso para el 20 de enero, tiene un costo de $402.698: un total de $657.534.
Los costos para viajar en colectivo son menores, pero toma 23 horas llegar a destino. Los pasajes de ida y vuelta, en total, tienen un costo entre $289.800 y $324.600: entre $144.900 y $162.300 por cada pasaje para partir el 10 de enero y regresar el 20. Viajar en vehículo particular suele ser la opción más económica. Hacer los 1.85 kilómetros que separan Tucumán de Mar del Plata, puede costar $251.491, es decir $502.982 para la ida y la vuelta, un costo que compartido entre cuatro personas –para viajar cómodos– sería de $125.745 por cada uno.
Vacaciones de verano: cuánto cuesta hoy viajar a Córdoba en enero
Las Sierras de Córdoba también están entre los lugares más visitados por los argentinos durante el verano. Los pasajes por Aerolíneas Argentina para viajar a Córdoba capital el 10 de enero y regresar el 20, tienen un costo mucho menor al de la costa: $293.851. Solo un pasaje –ya sea ida o vuelta– tiene un costo de $132.694 que puede incrementar si se eligen otros días de viaje como un viernes.
El viaje más económico en colectivo de larga distancia hasta Córdoba cuesta hoy $44.300, lo que daría un total de $88.600 para ir y volver en la misma fecha. Pero también hay pasajes de hasta $68.000 en coche cama. A ambas opciones se debe agregar, además, el traslado hasta Villa Carlos Paz.
Según la plataforma Ruta 0, recorrer los 571 kilómetros desde San Miguel de Tucumán directo hasta Carlos Paz, cuesta hoy $85.310 en un auto naftero estándar –$170.620 en ida y vuelta–; o sea, $42.655 por persona si se comparte el gasto entre cuatro.