Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Se acerca la temporada de vacaciones y los argentinos empiezan a considerar sus próximos destinos. Pero en la planificación de viajes, hay un aspecto que se vuelve indispensable: el económico. De los ingresos o ahorros de cada persona dependerán sus elecciones. Por eso una aerolínea brasileña empezó a competir en el mercado argentino ofreciendo tarifas más bajas para volar al exterior.