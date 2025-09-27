Secciones
Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Se ofrecerá una tarifa base con equipaje de mano, pero se podrá pagar un extra para trasladar un mayor volumen de cosas.

Hace 2 Hs

Se acerca la temporada de vacaciones y los argentinos empiezan a considerar sus próximos destinos. Pero en la planificación de viajes, hay un aspecto que se vuelve indispensable: el económico. De los ingresos o ahorros de cada persona dependerán sus elecciones. Por eso una aerolínea brasileña empezó a competir en el mercado argentino ofreciendo tarifas más bajas para volar al exterior.

Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para vacaciones. Sus playas cálidas y de arenas claras, diferentes a las de la costa argentina, sumado a la distancia relativamente corta a la que se encuentra, convierten al país vecino en una de las alternativas para planear viajes.

Cuál es la aerolínea con precios low cost

Aunque la aerolínea Gol no es per se una aerolínea low cost, su nueva implementación dejó los precios de los pasajes en un monto tentador. El objetivo de la firma es empezar a competir en el mercado local con vuelos que partirán desde Argentina hacia Brasil con un costo que puede disminuir hasta en U$S20 respecto a la tarifa estándar.

Se trata de la tarifa basic que busca facilitar a los argentinos sus inversiones en turismo a Brasil y que permitirá acumular millas. Para equipaje se ofrecerá una única opción: llevar un bolso de mano de hasta 10 kilogramos; un rasgo que comparte con las que efectivamente funcionan como aerolíneas low cost.

Quienes quieran disfrutar de servicios extra, tendrán la oportunidad de hacerlo. En cuanto a equipaje, se podrá contratar un pack de traslado de valija pequeña de 12 kilos con un costo extra. Lo mismo sucederá para quienes quieran elegir asientos anticipadamente o para acceder al Gol Smiles Lounge.

Los pasajes a 13 ciudades diferentes estarán disponibles a partir del 14 de octubre –fecha en que también se mostrarán por primera vez los precios– para quienes quieran viajar desde cualquier punto de América Latina, Estados Unidos, México o El Caribe. El beneficio no podrá ser aprovechado por quienes partan desde Brasil.

Temas Vacaciones de verano
