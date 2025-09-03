Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Cosquín Rock tendrá su primera edición brasileña en el verano de 2026. El festival, que acumula 26 años de antigüedad en las sierras de Córdoba, desembarcará el 13 de enero en el Stage Music Park, de Jurerê Internacional, Florianópolis. La venta oficial de entradas comenzó el lunes 1 de septiembre. El ticket más barato costaba, según el tipo de cambio oficial de ayer, alrededor de $ 45.000.