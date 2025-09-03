Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Cosquín Rock tendrá su primera edición brasileña en el verano de 2026. El festival, que acumula 26 años de antigüedad en las sierras de Córdoba, desembarcará el 13 de enero en el Stage Music Park, de Jurerê Internacional, Florianópolis. La venta oficial de entradas comenzó el lunes 1 de septiembre. El ticket más barato costaba, según el tipo de cambio oficial de ayer, alrededor de $ 45.000.
El predio elegido para el debut de Cosquín Rock Brasil, conocido como Music Park Floripa, está en el sur, en el Estado de Santa Catarina, y tiene capacidad para 13.000 personas. Por este escenario pasaron Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta, entre otros artistas. Las entradas pueden aquirirse por la tienda oficial ingresse.com
El precio de los primeros pases en reales y en pesos argentinos
La preventa de entradas “Primera ola” ya comenzó con precios que van desde los 180 reales (alrededor de $ 45.000) para el ticket general hasta los 750 reales ($ 188.000) de la categoría VIP.
Según los datos disponibles en la página de venta, las puertas se abrirán a las 18 horas del 13 de enero. Aún no se anunciaron otras informaciones como la grilla de artistas o lineup, pero se espera una gran convocatoria.
Lo que sí se sabe es que después de esta primera tanda viene la preventa “Surfeando” y, luego, la venta general “Vibrando”. Los medios de pago admitidos son tarjeta de crédito, boleto, Paypal, PicPay, PIX y transferencia bancaria.
Un clásico que se expande
Con más de dos décadas de historia, Cosquín Rock es sinónimo de encuentro cultural y motor de la escena musical. Desde sus inicios en 2001, en la plaza Próspero Molina de Córdoba, fue creciendo hasta convertirse en un festival masivo, con ediciones internacionales en países como Chile, México, España, Uruguay y los Estados Unidos.
En la Argentina, la última edición por los 25 años reunió a más de 110.000 personas en dos días agotados, con shows en seis escenarios diferentes. Ese espíritu de encuentro y diversidad musical es el que ahora cruzará fronteras para encender el verano brasileño.
Cosquín Rock Brasil no es sólo un festival, sino un puente cultural entre dos países con tradición musical poderosa. Será la oportunidad para que el público brasileño experimente la mística de uno de los acontecimientos musicales más convocantes de Latinoamérica. Y, para los argentinos, podría ser una excusa perfecta para combinar vacaciones de verano con música en directo frente al mar.