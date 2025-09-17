Secciones
Cuáles son los colores que serán tendencia durante la primavera-verano de 2025

Esta estación invita a jugar con una paleta cromática ecléctica, donde los tonos vibrantes se fusionan con otros más relajantes para reflejar la energía y frescura.

Hace 1 Hs

La temporada de primavera verano 2025 sorprende con una explosión de colores que redefinen por completo las tendencias de moda a nivel global. Esta estación invita a jugar con una paleta cromática ecléctica, donde los tonos vibrantes se fusionan con otros más relajantes para reflejar la energía y frescura del momento. Los colores no solo dominan las pasarelas, sino que también toman el protagonismo en las colecciones de marcas icónicas como Free People, Mango, Zara y Desigual.

Acompañadas de texturas ligeras y naturales, estas tonalidades ofrecen infinitas posibilidades para crear todo tipo de estilos. Los colores de moda primavera verano 2025 son la clave para refrescar tu armario y explorar nuevas combinaciones. Analizá las principales gamas y prendas que mejor se adapten a tu personalidad.

Los colores de primavera- verano 2025

Azules y celestes: serenidad y profundidad

La gama de azules, como el Azul Cerúleo y el Azul Zafiro Estrella, trae calma y sofisticación. Son ideales tanto para looks monocromáticos como para combinaciones atrevidas, mientras que el Azul Midnight y el Azul Cobalto añaden un toque misterioso para la noche. Los celestes, como el Celeste Bruma y el Celeste Turquesa, aportan un aire fresco y juvenil, perfectos para looks de día en tejidos ligeros como el lino.

Blancos: pureza y sofisticación

El blanco es un básico de la temporada. Colores como el Blanco Jasmina y el Blanco Franklin evocan pureza y elegancia. En materiales como el algodón o la seda, crean looks etéreos y frescos. Los detalles en texturas y encajes realzan aún más la sofisticación de estos tonos.

Amarillos: energía y vitalidad

El amarillo es el color más enérgico de la temporada. Desde el Amarillo Seda Solar hasta el Amarillo Girasol, esta gama ilumina cualquier atuendo. Aparece en prendas fluidas como el algodón y la gasa, y se combina muy bien con tonos neutros para un look más equilibrado.

Rosas: romanticismo y delicadeza

La variedad de rosas, desde el Rosa Early Blossom hasta el Rosa Flamingo, aporta romanticismo y feminidad. Son perfectos para vestidos o blusas vaporosas en tejidos como el satén y la seda. Combinados con tonos neutros o metálicos, crean una estética moderna y refinada.

Verdes: naturaleza y frescura

Los verdes, como el Verde Orgánico y el Verde Majolica, capturan la esencia de la naturaleza. En sintonía con las tendencias sostenibles, funcionan muy bien en tejidos como el lino. Se combinan a la perfección con tonos tierra, logrando un equilibrio entre lo natural y lo chic.

Rojos y Naranjas: audacia y pasión

Los rojos y naranjas son la gama más intensa de la temporada. Colores como el Rojo Vermillion y el Naranja Lirio Tigrado irradian energía y son perfectos para destacar. Se potencian en tejidos como el satén, y se pueden equilibrar con tonos neutros como el Blanco Moon Whispers o el Beige Spice.

Marrones y beige: calidez y versatilidad

Los tonos tierra, como los marrones y beige, son una base neutra clave. Colores como el Marrón Rústico y el Beige Spice evocan calidez y permiten crear looks versátiles y minimalistas. El Beige Trigo es ideal para conjuntos monocromáticos o para combinaciones con tonos más vibrantes.

Negros y grises: elegancia y sutileza

Aunque suelen asociarse al frío, el negro y los grises son clave para un estilo sofisticado en la temporada cálida. El Negro Intenso es perfecto para la noche, mientras que el Gris Ceniza y el Gris Perla son una alternativa más versátil para el día.

