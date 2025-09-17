Cuáles son los colores que serán tendencia durante la primavera-verano de 2025

La temporada de primavera verano 2025 sorprende con una explosión de colores que redefinen por completo las tendencias de moda a nivel global. Esta estación invita a jugar con una paleta cromática ecléctica, donde los tonos vibrantes se fusionan con otros más relajantes para reflejar la energía y frescura del momento. Los colores no solo dominan las pasarelas, sino que también toman el protagonismo en las colecciones de marcas icónicas como Free People, Mango, Zara y Desigual.