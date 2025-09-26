Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano

El crochet volvió a ser protagonista. Lo que durante décadas se asoció al tejido de las abuelas ahora marca tendencia en las calles y en las pasarelas más influyentes. Durante la Semana de la Moda de Copenhague (Dinamarca), las influencers sorprendieron con un accesorio inesperado: la crochet cap o mesh skull cap, un gorro tejido a mano que muchos llaman grandma cap por su aire nostálgico y vintage.
El resurgimiento llega en una versión más fresca y versátil. Los gorros aparecen en tonos pastel, en clásicos blanco y negro, o en diseños multicolor que elevan cualquier look veraniego. Lo interesante es cómo este accesorio puede adaptarse a diferentes estilos: combina tanto con un vestido ligero para la playa como con un blazer estructurado o un conjunto sastre en pleno centro de la ciudad.
El gorro de crochet en el tiempo
El crochet surge en Europa en el siglo XIX como técnica artesanal. Al principio los gorros se usaban para proteger los rizos durante la noche, pero con un cuidado estético que ya los hacía lucir elegantes.
En los años 20, el crochet se incorporó a la moda urbana gracias a las flappers: mujeres jóvenes que rompieron con los códigos tradicionales de la época, con vestidos cortos, cabello corto, y un estilo moderno y liberado. Los gorros tejidos se convirtieron en un accesorio de moda que transmitía creatividad y modernidad.
En los años 50, los gorros de crochet se transformaron en gorras de baño con estilo, combinando funcionalidad y estética. Luego, en los 60 y 70, explotó la estética boho y hippie: los gorros se llenaron de colores, flores y siluetas relajadas, y de espíritu libre y artesanal.
Una moda DIY
El fenómeno también tiene un costado DIY (Do It Yourself o hazlo tú mismo). Muchas jóvenes están apostando a tejer sus propios gorros, no sólo como un gesto de moda consciente, sino también como un hobby relajante. Cada pieza puede tener su propia historia: un hallazgo en un viaje, una herencia familiar o un proyecto artesanal hecho en casa.
El street style de Copenhague mostró que el crochet no es solo una moda pasajera, sino una declaración de identidad. Las crochet caps hablan de creatividad, nostalgia y sostenibilidad en la moda. Y aunque ya se ven en mercados, playas y ferias, todo indica que este accesorio seguirá creciendo hasta convertirse en uno de los grandes símbolos del verano.