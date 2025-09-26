Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano

El crochet volvió a ser protagonista. Lo que durante décadas se asoció al tejido de las abuelas ahora marca tendencia en las calles y en las pasarelas más influyentes. Durante la Semana de la Moda de Copenhague (Dinamarca), las influencers sorprendieron con un accesorio inesperado: la crochet cap o mesh skull cap, un gorro tejido a mano que muchos llaman grandma cap por su aire nostálgico y vintage.