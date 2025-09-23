Macri afirmó que hace más de un año que no habla con Milei, pero que el PRO “está a disposición”

Mauricio Macri volvió a escena política este martes al encabezar una reunión con candidatos a diputados y senadores nacionales del PRO, quienes competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
Al finalizar el encuentro, el ex presidente dialogó con la prensa y se refirió tanto a la situación económica como a su relación con Javier Milei. “Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de aquellos que cree en que cuanto peor, mejor”, sostuvo.
En relación con la posibilidad de que Estados Unidos otorgue un préstamo para auxiliar al país frente a los vencimientos de deuda, Macri destacó el respaldo expresado por Scott Bessen, secretario del Tesoro norteamericano, a través de redes sociales.
Según señaló, “ha sido muy impresionante” y agregó que representa “una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 26 de octubre”.
La relación con Javier Milei
Tras el encuentro con los postulantes de PRO, el ex jefe de Estado insistió en la necesidad de mantener la calma frente al actual escenario económico. Subrayó que el Gobierno atraviesa un “desafío cambiario” y que su intención es ser “respetuoso” y “aportar tranquilidad”.
En esa línea, valoró que el equipo económico encabezado por Luis Caputo “entiende” cómo se puede “sortear el problema”.
Consultado sobre un eventual acercamiento con Javier Milei, Macri reconoció que no tiene contacto con el mandatario desde hace tiempo. “Hace más un año que no hablamos”, afirmó. De todos modos, aclaró que está “a disposición” para “ayudar al país”.