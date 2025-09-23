Secciones
Macri afirmó que hace más de un año que no habla con Milei, pero que el PRO “está a disposición”

“Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de aquellos que cree en que cuanto peor, mejor”, dijo el ex jefe de Estado.

Mauricio Macri volvió a escena política este martes al encabezar una reunión con candidatos a diputados y senadores nacionales del PRO, quienes competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Al finalizar el encuentro, el ex presidente dialogó con la prensa y se refirió tanto a la situación económica como a su relación con Javier Milei. “Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de aquellos que cree en que cuanto peor, mejor”, sostuvo.

En relación con la posibilidad de que Estados Unidos otorgue un préstamo para auxiliar al país frente a los vencimientos de deuda, Macri destacó el respaldo expresado por Scott Bessen, secretario del Tesoro norteamericano, a través de redes sociales. 

El Banco Mundial anticipa U$S4.000 millones para Argentina: apoyo clave al plan de Milei y Caputo

Según señaló, “ha sido muy impresionante” y agregó que representa “una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 26 de octubre”.

La relación con Javier Milei

Tras el encuentro con los postulantes de PRO, el ex jefe de Estado insistió en la necesidad de mantener la calma frente al actual escenario económico. Subrayó que el Gobierno atraviesa un “desafío cambiario” y que su intención es ser “respetuoso” y “aportar tranquilidad”. 

En esa línea, valoró que el equipo económico encabezado por Luis Caputo “entiende” cómo se puede “sortear el problema”.

Javier Milei se reunió con Trump en EEUU y recibió un fuerte respaldo político

Consultado sobre un eventual acercamiento con Javier Milei, Macri reconoció que no tiene contacto con el mandatario desde hace tiempo. “Hace más un año que no hablamos”, afirmó. De todos modos, aclaró que está “a disposición” para “ayudar al país”.

Javier Milei se reunió con Trump en EEUU y recibió un fuerte respaldo político

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000

Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

Suenan las alarmas por los barrabravas

