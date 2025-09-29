Camila Pláate, protagonista de "Belén": “Me atraviesa el personaje, ser mujer, ser madre y ser tucumana”
Luego de ganar el premio a la mejor actriz de reparto en el Festival de San Sebastián, Camila Pláate estuvo en boca de todos. En varias entrevistas contó la manera en la que compuso su papel en “Belén”.
GALARDÓN. “Lali” Espósito le entrega la “Concha de Plata” a Camila Pláate en San Sebastián.
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular