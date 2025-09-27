Otro reconocimiento para “Belén”

Mientras todo el mundo del cine miraba al País Vasco, donde hoy se anunciarán los ganadores del festival de San Sebastián, “Belén” sigue haciendo historia.
En la fiesta de la ciudad francesa de Biarritz, dedicada exclusivamente al cine latinoamericano, la película sobre el caso de la joven tucumana condenada y luego absuelta por un aborto -que fue espontáneo y no provocado-, ganó el Premio del Público. Es un espaldarazo de peso para saber cómo será su suerte en suelo español (donde recibió una ovación de seis minutos tras su estreno) y en su carrera rumbo a los Oscar y a los Goya de 2026.
Al recibir la distinción, con la presencia en pleno de la parte principal del equipo, la crisis argentina estuvo en primer plano con el reclamo de justicia por los feminicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, el reciente crimen narco cometido en provincia de Buenos Aires y ahora con visibilización internacional.
Cuando se esperaba la palabra de la protagonista, directora y guionista Dolores Fonzi, fue la abogada tucumana Soledad Deza quien tomó la palabra. Precisamente en el filme Fonzi interpreta a Deza, quien llevó adelante la defensa del caso, mientras que Camila Plaáte hace del personaje central. El libreto se basa en la novela “Somos Belén” de Ana Correa, sobre el caso real ocurrido en 2014.
“Como quienes defendemos el derecho al aborto nos importa la vida de las mujeres, queremos pedir justicia para Brenda, para Lara y para Morena. Tres adolescentes que murieron en un femicidio y que conocimos la noticia recientemente. Queremos pedir justicia para ellas y para todas las mujeres”, resaltó Deza en su discurso, mientras que Fonzi escribió en el escenario “Justicia para Brenda, Lara y Morena” y agregó: “aunque intenten matar a la cultura, seguimos dando a conocer nuestro cine en todo el mundo; este Premio es un cierre de oro” para la historia de Belén.
“Un feminicidio cada 26 horas. 133 chicos y chicas perdieron a sus madres en lo que va del año. Los feminicidios no paran. La violencia de género existe. El estado tiene que dar respuesta. Vamos a seguir reclamando. Ni una menos”, replicó en las redes sociales Fonzi, sobre datos que había publicado Nancy Dupláa. La directora y actriz también se hizo eco de las palabras de la secretaria general del sindicato de meretrices AMMAR, Georgina Orellano, con el planteo de que los asesinatos dejaron a tres familias deshechas “y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto, si no nos hacemos cargo de que no le pasa a cualquiera porque les pasa a las pobres, juguete descartable de este gobierno nacional”.
En Biarritz, el máximo galardón fue para “La hija cóndor”, de Álvaro Olmos Torrico, una coproducción entre Bolivia, Uruguay y Perú; y el Premio del Jurado para “Bajo el mismo sol”, de Ulises Porra, de República Dominicana.
Expectativa
En tanto, toda la expectativa está centrada para hoy en San Sebastián. Al presentar el filme, la directora reivindicó que casos como el que denuncia se revierten “desde el entendimiento de que la unión hace la fuerza, y eso fue lo que logró Soledad Deza”. “Ella vive la política, el derecho, desde una calma intrigante. Nosotras, las actrices, somos más expresivas, más sensibles, pero ella tenía un objetivo, y lo logró”, afirmó.
A su vez Plaáte reconoció que su trabajo artístico “me atravesó como mujer, como tucumana, como madre” y resaltó la importancia de la novela como punto de partida. “Funcionó como una biblia durante el rodaje. Me permitió entender no solo el caso judicial, sino a la persona: sus sueños, sus anhelos, su vida antes, durante y después del encierro. Lo que más trabajamos fue el contraste: la fragilidad de Belén y su fortaleza. Su vulnerabilidad, pero también su dignidad”, aseveró.
“Más allá del aspecto humano, esta es una película política. Pero no se trata solo de la lucha por el aborto legal. Es una película sobre la injusticia, sobre los aparatos que violan los derechos y no ejercen justicia”, aportó Fonzi.