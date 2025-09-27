Otro reconocimiento para “Belén”

“Un feminicidio cada 26 horas. 133 chicos y chicas perdieron a sus madres en lo que va del año. Los feminicidios no paran. La violencia de género existe. El estado tiene que dar respuesta. Vamos a seguir reclamando. Ni una menos”, replicó en las redes sociales Fonzi, sobre datos que había publicado Nancy Dupláa. La directora y actriz también se hizo eco de las palabras de la secretaria general del sindicato de meretrices AMMAR, Georgina Orellano, con el planteo de que los asesinatos dejaron a tres familias deshechas “y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto, si no nos hacemos cargo de que no le pasa a cualquiera porque les pasa a las pobres, juguete descartable de este gobierno nacional”.