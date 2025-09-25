"Belén", la historia tucumana que puede llegar a los Oscars: "Este caso cambió mi vida"
Soledad Deza es la abogada de la joven que estuvo condenada por tener un aborto espontáneo. Su papel es interpretado por Dolores Fonzi y desde San Sebastián, contó cómo se vivió el estreno y la selección de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.
ALFOMBRA ROJA. Soledad Deza, en la previa de una de las proyecciones de "Belén".
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular