Restricción al dólar: cinco claves para entender la nueva disposición anunciada por el Banco Central

Desde el equipo económico plantearon que la medida busca “evitar distorsiones en el mercado de cambios”. Así lo explicó Federico Furiase, uno de los directores del BCRA y asesor directo del ministro Luis Caputo, quien insistió en que la medida “no impide que las personas humanas compren dólares” en el mercado oficial. En ese mensaje, sin embargo, explicitó que la restricción apunta a frenar a que las divisas compradas al tipo de cambio oficial “abastezcan el mercado de dólares financieros” y que ese rulo aprovechando el arbitraje entre ambas cotizaciones presione negativamente a las reservas.