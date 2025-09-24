Llegó el momento: la NASA enviaría a sus astronautas a la Luna en febrero

La NASA dio su anuncio más esperado, para algunos quizás anticipado, para otros, en el momento justo. Lo cierto es que el calendario 2026 de la agencia espacial marcará un antes y un después en la carrera astronómica. Pasados 50 años de que los tripulantes del Apolo 11 pisaran el satélite natural, la misión Artemis II busca repetir la hazaña y volver a la Luna en los próximos meses.