Llegó el momento: la NASA enviaría a sus astronautas a la Luna en febrero

La NASA dio su anuncio más esperado, para algunos quizás anticipado, para otros, en el momento justo. Lo cierto es que el calendario 2026 de la agencia espacial marcará un antes y un después en la carrera astronómica. Pasados 50 años de que los tripulantes del Apolo 11 pisaran el satélite natural, la misión Artemis II busca repetir la hazaña y volver a la Luna en los próximos meses.
En febrero de 2026, la NASA enviaría a sus primeros astronautas del siglo XXI en un viaje espacial hacia la Luna en el marco de la misión Artemis II, la segunda parte del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar a los astronautas al satélite natural y posteriormente asentar una base allí.
El anuncio que s hechizo esperar
La agencia espacial advirtió este martes que ya estaban preparados para enviar astronautas a orbitar la Luna a principios de 2026, una convicción que podría considerarse hasta apresurada y que sucede en el marco de la competencia de Estados Unidos con China para regresar a la superficie lunar.
Fueron múltiples los contratiempos que retrasaron la misión tripulada de Artemis II, que ahora está prevista para abril de 2026 a más tardar y podría llegar incluso antes, en febrero. "Tenemos la intención de mantener ese compromiso", dijo Lakiesha Hawkins, una alta funcionaria de la NASA, en una conferencia de prensa el martes.
Quiénes serán los astronautas que irán a la Luna
De acuerdo con lo informado en la conferencia, tres astronautas estadounidenses y un canadiense componen la tripulación, que se espera sea la primera en orbitar la Luna en más de medio siglo. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense serían los primeros humanos del siglo XXI en llegar a la Luna.
Cómo será la visita a la Luna
El director de vuelo principal de Artemis II, Jeff Radigan, explicó que la tripulación volaría más lejos en el espacio que cualquier otra persona antes. "Irán al menos 9.200 kilómetros más allá de la Luna, lo que es mucho más alto que lo que alcanzaron las misiones anteriores", dijo a los periodistas.
El objetivo de la misión es probar los sistemas del cohete y la nave espacial para preparar el aterrizaje en la Luna, que será Artemisa III, la tercera parte del proyecto. Los astronautas vivirán en una cápsula que será lanzada al espacio por un poderoso sistema de cohetes, llamado Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), que según la NASA está "prácticamente listo y preparado para funcionar".
Vivirán y trabajarán en una cápsula llamada Orión, que se encuentra encima del SLS. Después de que la nave espacial orbite la Luna, los astronautas comenzarán su viaje de regreso a casa de cuatro días, atraídos por la ayuda de la gravedad de la Tierra.